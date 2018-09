Folgen des Klimawandels

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt davor, die Anpassung des Straßengrüns an den Klimawandel durch die Auswahl besonders trockenresistenter, oft exotischer Baumarten vorzunehmen. Nach Angaben von BUND-Kreissprecher Achim Baumgartner vertragen Bäume wie etwa der Ginkgo die Trockenheit vor allem aufgrund ihrer Eigenschaften, wenig Wasser zu verdunsten. „Damit tragen sie zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Abkühlung in heißen Sommernächten wenig bei“, so Baumgartner weiter. Genau diese Aufgabe solle aber durch Stadtbäume in heißen Sommernächten erfüllt werden. Das Kleinklima der Stadt verbessert sich laut BUND umso stärker, je größer die Verdunstungsleistung der Bäume ist.

Die Auswahl der Stadtbäume orientiere sich dagegen oft nicht an dieser Klimaleistung, sondern am geringen Pflegeaufwand. „Eine solche Betrachtung greift jedoch zu kurz, wenn Bäume dem Menschen das Leben in der Stadt erleichtern sollen“, meint Baumgartner. Zugleich werde der Schutz der Altbäume immer bedeutender, da sie, fest und tief verwurzelt, durch ihre Verdunstungsleistungen den Jungbäumen eine gewisse Entlastung gewähren, unterstreicht der BUND. Nach Ansicht der Naturschützer sollten Anpassungsstrategien an trockene Sommer in der Stadt am Bodenschutz und an der Wasserversorgung der Stadtbäume ansetzen.

„Das Niederschlagswasser des ganzen Jahres, vor allem der Dachflächen, muss verstärkt vor Ort versickert werden und steht dann als Bodenwasservorrat den Bäumen zur Verfügung.“ Auch dürften Bäume nicht durch Bodenverdichtungen und Schadstoffe daran gehindert werden, viele Meter tief in das Erdreich einzuwurzeln und sich dort die Wasservorräte der Winterniederschläge zu erschließen, betont der BUND.