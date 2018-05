Weniger Müll und Verletzte

Erstmals in diesem Jahr setzte die Stadt in Kardorf, Roisdorf und Waldorf auf ein Glasverbot.

Bornheim. Kommunalpolitiker beschließen, dass auch 2019 das Mitbringen von Gläsern und Glasflaschen an Weiberfastnacht und am Karnevalssamstag in Kardorf, Roisdorf und Waldorf untersagt ist.

Von Anne Wildermann, 23.05.2018

Auch wenn es sich nur um eine Abstimmung über die Kenntnisnahme zum Erfahrungsbericht des erstmals an Weiberfastnacht und am Karnevalssamstag praktizierten Glasverbotes in Kardorf, Roisdorf und Waldorf (der GA berichtete) handelte, so waren sich die Fraktionen im Bornheimer Haupt- und Finanzausschuss doch einig: Das Glasverbot soll es auch an Karneval 2019 geben. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Harald Stadler (SPD) betonte, wie wichtig dieses für die betroffen Ortsteile sei. Und ergänzte: „Es ist ein guter Tag, auch wenn es sieben Jahre – nach Antragstellung – gedauert hat, bis das Glasverbot eingeführt wurde.“ Bürgermeister Wolfgang Henseler (SPD) verwies darauf, dass es im Rhein-Sieg-Kreis keine andere Kommune gebe, die so viel unternehmen würde wie Bornheim. „Es ist sinnvoll, bei dem Verbot zu bleiben. Komplett zurücklehnen können wir uns nicht. Hätten wir die Polizeiunterstützung in den drei vergangenen Jahren nicht gehabt, hätten wir das nicht stemmen können.“

Auch künftig will die Polizei die Stadt Bornheim während des Karnevals mit Personal unterstützen, allerdings sei laut Henseler noch nicht klar, ob es genügend Einsatzkräfte für 2019 gebe. „Das wäre für uns natürlich eine große Herausforderung.“

Bürgermeister Henseler: Ohne Polizei wäre Aufgabe nicht zu stemmen

Petra Heller, CDU-Fraktionsvorsitzende, kritisierte, dass sich die Gesellschaft generell verändert habe, wenn es ums Karnevalfeiern gehe. „Damals gab es noch keine Angriffe auf Sanitäter. Das Problem ist dramatischer geworden – zumal Alkohol im Spiel ist.“ Arnd Kuhn (Grüne) lobte und bedankte sich für das Engagement der Helfer und gestand: „Also ich könnte das nicht machen. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit.“ Des Weiteren wies er darauf hin, dass die Stadt einen „Plan B“ brauche, wenn die Unterstützung der Polizei wegfalle. Fest steht, dass die Stadtverwaltung an Karneval 2019 noch keine externen Kräfte von Sicherheitsfirmen einsetzen wird.

Zum Hintergrund: In den vergangenen Jahren haben sich Feiernde immer häufiger an Scherben verletzt. 2017 waren es laut Verwaltung 74 Personen, die an Weiberfastnacht in Kardorf und Roisdorf behandelt werden mussten. Insgesamt handelt es sich um einen Anstieg der Verletzungen um 30 Prozent. Betroffen waren vorwiegend 15- bis 26-Jährige. Die Müllmengen, die vom Reinigungsdienst eingesammelt wurden, bestanden in den drei Ortsteilen bis zu 60 Prozent aus Glas.

Infolge des Verbots hingegen sind Schnittverletzungen und Müll nach Angaben der Verwaltung zurückgegangen. Bei Verstoß drohte eine Geldbuße bis zu 55 Euro.

Die Kosten für die Umsetzung des Verbots konnte die Verwaltung noch nicht beziffern. Die Ausgaben für die Verbotsplakate und Banner betragen etwa 1100 Euro.