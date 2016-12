Leser-Aktion „Historische Bilder"

22.12.2016 Vorgebirge. Gesucht: Die Redaktion Vorgebirge startet eine Aktion, zu der Leser Fotos oder Postkarten aus Bornheim und Alfter beisteuern können.

Weiße Weihnachtsgrüße aus Sechtem ließen sich um das Jahr 1960 mit dieser Postkarte verschicken. Sie zeigt die leicht mit Schnee bedeckte Pfarrkirche und ist versehen mit dem Schriftzug „Frohe Festtage aus Sechtem“. Erschienen ist das Bild im 5. Band der Sechtemer Dorfchronik von Heinz Vorzepf (bei Interesse an der Chronik unter 0 22 27/ 39 68 melden).

Haben auch Sie Fotos oder Postkarten aus Bornheim und Alfter, die einen Blick in frühere Zeiten gewähren? Dann senden Sie uns diese gerne in digitaler Form zur Veröffentlichung zu (am besten als jpg-Datei, mindestens 1MB) an vorgebirge@ ga-bonn.de, Stichwort „Blick in frühere Zeiten“. Wir freuen uns über eine kurze Beschreibung sowie Name und Wohnort des Absenders. (Antje Jagodzinski, Christoph Meurer)