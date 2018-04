Mangel an Bauland

Wo und wie können Menschen im Vorgebirge preiswert wohnen? Die Debatte um öffentlich geförderten Wohnraum wird auch in Alfter und Bornheim regelmäßig geführt. Etwa an den im Bau befindlichen Häusern zwischen Châteauneufstraße, Alfterer Straße und Wegscheid in Oedekoven. Diese werden im Rahmen des von Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher im Jahr 2015 initiierten Akutprogramms zur Schaffung von Wohnraum errichtet. Eine Gruppe von Anwohnern, Gewerbetreibenden und Freiberuflern hatte einen Bürgerantrag gestellt und gefordert, dass in dem Bereich eine Maximalzahl von 30 Prozent an öffentlich gefördertem Wohnraum entstehen soll. Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, hatte die Initiative 1100 Unterschriften gesammelt. Die Unterzeichner fürchteten, dass in Oedekoven ein sozialer Brennpunkt entsteht, falls dieser Anteil überschritten wird.

Die 30-Prozent-Marke wurde durch einen Ratsbeschluss im Jahr 2016 gegen die Stimmen der Grünen politisch festgelegt. 20 Wohneinheiten des privaten Bauvorhabens sollen öffentlich gefördert gebaut werden. Weiterer preiswerter Wohnraum soll am Ahrweg in Impekoven entstehen, wo die Gemeinde ein Haus mit 14 Wohneinheiten in Eigenregie errichten will.

In der Vorgebirgsstadt Bornheim kommt die Diskussion über eine Quote für öffentlich geförderten Wohnraum bei quasi jedem auf der Agenda stehenden Neubaugebiet auf. Zuletzt war dies beim Baugebiet in Roisdorf zwischen Maarpfad, Fuhrweg und Koblenzer Straße der Fall. Gegen die Stimmen der FDP hat der Stadtrat beschlossen, eine 20-Prozent-Quote für dieses Baugebiet anzustreben.

Für eine generelle Quote in dieser Höhe gibt es in Bornheim indes keine politische Mehrheit. Während vor allem SPD und Grüne Verfechter einer solchen Maßnahme sind, sprechen sich besonders CDU und FDP dagegen aus. Ihrer Ansicht nach müsse geförderter Wohnraum je nach Baugebiet und Stadtteil differenziert betrachtet werden.