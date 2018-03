Vor Eintreffen der Feuerwehr

In Borheim hat eine Dunstabzugshaube gebrannt, die der Bewohner selber löschte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.03.2018

In Bornheim hat am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Reuterweg eine Dunstabzugshaube in einem Wohnhaus gebrannt. Der Bewohner löschte sie eigenständig. Die Feuerwehr entfernte später die Abzugshaube aus der Küche und brachte sie ins Freie.

Der Bewohner hat sich dabei nicht verletzt. Auch andere Mieter aus dem Haus blieben unversehrt. Die Feuerwehr war mit drei Löschgruppen aus Bornheim, Roisdorf und Brenig vor Ort.