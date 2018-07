Polizei ermittelt

Bornheim-Hersel. In Bornheim-Hersel hat ein Bewaffneter ein Sonnenstudio überfallen. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter und bittet um Hinweise.

Von Andrea Giesbrecht-Schmitz, 02.07.2018

Schock für eine Mitarbeiterin eines Sonnenstudios in Hersel am Freitagabend: Eine Dreiviertelstunde vor Feierabend hat ein mit einem Messer bewaffneter Räuber die Frau überfallen. Der Mann forderte Bargeld und flüchtete. Weil die Fahndung nach dem Täter bislang erfolglos war, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, betrat der Unbekannte das Sonnenstudio an der Roisdorfer Straße gegen 20.10 Uhr, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und verlangte das Geld aus der Kasse. Als die Mitarbeiterin nicht sofort reagierte, wurde der Räuber rabiat und drückte ihr das Messer gegen den Bauch. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. Sie gab daraufhin den Inhalt der Kasse heraus. Der Täter griff zu und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die von der Polizei eingeleitete Fahndung und weitere Ermittlungen blieben bis Montag ohne Erfolg.

Der Täter hat laut Beschreibung brünette, kurze Haare; er trug zur Tatzeit eine Sonnenbrille und war bekleidet mit einem weißen Kapuzenshirt, roten Sneakers und weißen Socken.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02 28/1 50 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.