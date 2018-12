Chaosfahrt in Bornheim

An dieser Stelle mündet die Siegesstraße in der Kreuzung an der Bonner Straße. Die Trunkenheitsfahrt der 61-Jährigen endete weniger Meter entfernt auf der Rathausstraße.

Bornheim. Eine kleine Spur der Verwüstung hat eine 61-Jährige am frühen Sonntagabend mit ihrem Auto in Bornheim hinterlassen. Aufmerksame Zeugen nahmen der Frau daraufhin die Autoschlüssel ab.

Von Sebastian Meltz, 03.12.2018

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll die Frau im Bornheimer Stadtteil Roisdorf zunächst gegen 17.30 Uhr mit ihrem blauen Skoda Fabia auf der Rathausstraße in Fahrtrichtung Siegesstraße unterwegs gewesen sein. An der Gabelung "An der Wolfsburg/Rathausstraße" soll die 61-Jährige laut Zeugenaussagen beschleunigt haben und frontal in einen Zaun gefahren sein.

Damit aber nicht genug: Beim Zurücksetzen ihres Wagens fuhr sie auch in den gegenüberliegenden Zaun. Anschließend habe die Frau dann ihren Weg auf der Rathausstraße fortgesetzt. Wenig später kollidierte sie in einer Kurve mit einen geparkten VW Beetle und kam zum Stehen.

Aufmerksame Zeugen sollen der Frau daraufhin die Fahrzeugschlüssel abgenommen haben. Ein Atemalkoholtest habe laut Polizei "aufgrund der Alkoholisierung der Frau" vor Ort nicht durchgeführt werden können. Eine Blutprobe wurde dann im Anschluss auf der Wache entnommen. Die 61-Jährige musste ihren Führerschein abgeben und erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht.