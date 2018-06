Unfall sorgt für Stau

WESSELING. Ein Unfall auf der A555 sorgt am Freitagmorgen für lange Staus im Berufsverkehr. In Höhe Widdig hat ein Betonmischer die Mittelleitplanke durchbrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2018

Noch unklar ist das genaue Ausmaß eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 7.20 Uhr auf der Autobahn A555 in Fahrtrichtung Köln ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Betonmischer aus noch ungeklärter Ursache in Höhe Bornheim-Widdig durch die Mittelleitplanke gebrochen und auf die Gegenfahrbahn gefahren. Über möglicherweise verletzte Personen ist bislang nichts bekannt.

Sowohl in Fahrtrichtung Bonn als auch in Fahrtrichtung Köln ist eine Fahrbahn der Autobahn zurzeit gesperrt. Der Verkehr läuft zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Laut Aussage der Feuerwehr wird der Abtransport des vollbeladenen Betonmischers noch mehrere Stunden dauern. Der Tank des Fahrzeugs wurde durch den Unfall beschädigt.

Unfall mit Betonmischer auf A555 bei Bornheim Foto: Matthias Kehrein

