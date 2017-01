Neujahrsempfang der Kirchengemeinde Hersel

18.01.2017 Bornheim-Hersel. Die katholische Kirchengemeinde Sankt Aegidius Hersel begrüßt im Pfarrheim das neue Jahr. Dort werden auch die Pläne für 2017, unter anderem ein großes Sommerfest im Juli, vorgestellt.

Gemeinsam ins Gespräch kommen, sich kennenlernen, Informationen austauschen und miteinander Pläne schmieden: All das steht bei der traditionellen Neujahrsbegrüßung des Pfarrausschusses der katholischen Kirchengemeinde Sankt Aegidius Hersel im Mittelpunkt.

So versammelten sich nach dem Festgottesdienst zahlreiche Gläubige im Pfarrheim, um bei einem Glas Sekt und einem Stück Neujahrskranz zusammenzusitzen oder zusammenzustehen. Auch begrüßte Pfarrer Jörg Stockem neu in den Ort gezogene Gemeindemitglieder und blickte auf die Ereignisse und Projekte im Jahr 2016 zurück.

„Wir bemühen uns stets, neue Akzente zu setzen, ein frisches Gesicht zu zeigen und die Gläubigen einzubeziehen. Das wird sich im neuen Jahr natürlich fortsetzen“, unterstrich Monika Stahl, die Vorsitzende des Pfarrausschusses.

Für den Jahresrückblick stellten sich dieses Mal vier Freiwillige einem Quiz im Stil von „Wer wird Millionär?“ inklusive Jingle und Animationen. „Wir Christen wissen ja, dass immer jemand auf uns aufpasst. Deshalb spielen wir hier natürlich nur in der Risikovariante“, scherzte Moderatorin Silvia Börsch.

An der 50-Euro-Frage „Um wie viel Uhr lädt der Vorbereitungskreis in der Advents- und Fastenzeit zur Frühschicht ein?“ scheiterten allerdings schon zwei Kandidaten, die statt um 6 Uhr wohl lieber eine halbe Stunde später vorstellig würden.

Die beiden Verbliebenen kämpften sich mit dem ein oder anderen Joker durch alle Fragen zu Sommerfest, Chor-Zusammenarbeit und Krippenspiel. Auch die letzte Frage nach dem lateinischen Namen eines Ordens wurde mit etwas Hilfe von Pfarrer Stockem richtig beantwortet. „Günther Jauch wäre stolz auf euch, und wir sind es auch“, gratulierte Börsch den Siegern, die ihren Gewinn in Form von Schokoladengeld großzügig an das Publikum verteilten.

Und was steht für die Gemeinde 2017 auf dem Plan? „Durch die Umgestaltung des Ursulinen-Friedhofs mussten einige Grabmäler von Pfarrern aus Hersel entfernt werden, da es für sie keinen Platz mehr gab“, berichtete Johannes Saß von der Kirchengemeindeverbandsvertretung. „Wir haben uns entschieden, sie zu uns zu holen, damit sie ein würdiges Andenken und auch nach dem Tod einen Platz in unserer Gemeinde haben.“ Drei der Grabplatten aus dem 19. Jahrhundert seien jetzt schon in der Kirche zu sehen, andere werden folgen.

Ein Höhepunkt soll darüber hinaus ein großes Sommerfest am Sonntag, 9. Juli, sein. (Clara Hesse)