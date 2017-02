Jugendaktion in Sechtem

Bornheim-Sechtem. Jugendliche haben im Rahmen der „Sechtemer Ballnacht“ in der Grundschule Fußball, Volleyball und Basketball gespielt. Am Ende konnten sich alle über Urkunden und kleine Preise freuen.

Von Ralf Palm, 13.02.2017

Am Samstagabend drehte sich in der Sechtemer Wendelinus-Schule alles rund um den Ball. 15 Jugendliche im Alter zwischen elf und 17 Jahren waren der Einladung des Bornheimer Jugendamtes, der Sportgemeinschaft (SG) Sechtem und der RheinFlanke zur „Sechtemer Ballnacht“ gefolgt.

„Seit 2012 veranstalten wir diesen Sportabend und freuen uns über die tolle Resonanz und den Spaß, den die Teilnehmer haben“, so Ellen de Groot, Jugendwartin der SG Sechtem. Den ganzen Abend spielten die Teenager im Turniermodus Basketball, Völkerball und Fußball. Auch Einzeldisziplinen wie Fußball-Zielschießen und Basketball-Korbwerfen standen auf dem Programm.

Dabei kamen der Spaß am Spiel und natürlich auch eine gehörige Portion Siegeswille nicht zu kurz. Philipp Adam (13) aus Roisdorf war zum ersten Mal dabei. Sein Fazit: „Es ist total cool hier und alles super gut organisiert. Nächstes Jahr mache ich auf jeden Fall wieder mit.“ Da Sport bekanntlich durstig macht, hatten die Organisatoren vorgesorgt und den aus der Puste gekommenen Sportlern alkoholfreie Cocktails gereicht. Zusätzlich konnten sie mit gesunden Obst- und Gemüsespießen ihre Vitamindefizite ausgleichen und so wieder zu neuen Kräften gelangen. Hierfür hatten fleißige Helfer der SG Sechtem im Vorfeld das Messer in die Hand genommen und kiloweise Obst und Gemüse geschnitten und aufgespießt. Diejenigen, die am Ende mangels Ausdauer und Kondition eine Ruhephase benötigten, entspannten während einer wohltuenden Massage bei Physiotherapeutin Leslie Jurytko.

Für alle Teilnehmer gab es am Ende der Veranstaltung Urkunden und kleine Preise. Die jeweils Erstplatzierten der Einzeldisziplinen beim Fußball-Zielschießen und Basketball-Korbwerfen erhielten einen Ball als Siegprämie.

Diese beiden Preise gingen übrigens an das weibliche Geschlecht. Denn zwei Mädchen hatten am Ende die glücklichere Hand und versenkten die Basketbälle zielsicherer in den Körben und platzierten den Fußball im Gegensatz zu den Jungs mit größerer Treffsicherheit im Fußballtor.