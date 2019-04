BORNHEIM. Die Feuerwehr ist am Freitagmittag in die Johann-Wallraff-Schule nach Bornheim ausgerückt. Dort sind in einem Vorraum zu einem Chemie-Unterrichtsraum Behälter mit Chemikalien aufgeplatzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2019

Aufgeplatzte Behälter mit Chemikalien, die sich in der Folge vermischt und eine Reaktion herbeigeführt haben, haben am Freitagmittag für einen Einsatz der Feuerwehr an der Johann-Wallraff-Schule in Bornheim gesorgt. Warum die Behälter aufgeplatzt sind, ist unklar.

Die Feuerwehr nimmt die ausgelaufenen Stoffe unter Atemschutz auf und reinigt den betroffenen Bereich. Für die Schüler bestand nach Auskunft der Feuerwehr zu keiner Zeit eine Gefahr.