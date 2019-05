Wilder Müll

Auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe des Maarpfads haben Unbekannte den Bauschutt abgekippt.

Bornheim-Roisdorf. Eternitplatten, Dämmungen und Holztüren haben Müllmuffel illegal auf einem Wirtschaftsweg nahe des Maarpfads in Roisdorf entsorgt. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Stadt melden.

Es ist ein immer wiederkehrendes Ärgernis. Erneut haben rücksichtlose Zeitgenossen Müll in der Natur entsorgt. Gleich mehrere Roisdorfer hatten den General-Anzeiger auf einen großen Haufen Bauschutt – Eternitplatten, Dämmungen und Holztüren – aufmerksam gemacht. Unbekannte haben ihn auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe des Maarpfads abgeladen, unmittelbar neben landwirtschaftlich genutzten Feldern.

Über die Abfallgebühren geht die Beseitigung von wildem Müll zulasten aller Bürger. Illegale Müllentsorgung ist je nach Art und Umfang eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat. In Bornheim sind Bußgelder von bis zu 5000 Euro möglich. Bei größeren Abfallmengen, die in Gewässern entsorgt werden, kann das Bußgeld sogar bis zu 50.000 Euro betragen. Die Verfolgung solcher Taten gestaltet sich aber schwierig, da Verursacher so gut wie nie direkt erwischt werden. Und wenn Müll gefunden wird, muss er eindeutig einem Verursacher zugeordnet werden.

Im konkreten Fall prüft die Stadt laut Pressesprecherin Susanne Winkler eine Strafanzeige. Eine Fachfirma werde sich um die Entsorgung kümmern. Mögliche Zeugen können sich beim Ordnungsamt unter (02222) 94 55 73 melden.