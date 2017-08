Roisdorfer Bahnhof

Bornheim-Roisdorf. Beim CDU-Grillfest auf dem Dorfplatz machen die Roisdorfer Vorschläge zur Gestaltung des Bahnhofs. Sie wünschen sich einen Fahrstuhl, eine zusätzliche Rampe und eine Unterführung vom Bahnhofsvorplatz zum Rosental.

Von Susanne Träupmann, 07.08.2017

Zwischen 200 und 300 Bürger nutzten das Grillfest des CDU-Ortsverbandes Roisdorf auf dem Dorfplatz, um mit Parteifreunden und Kommunalpolitikern ins Gespräch zu kommen. Aber auch Landrat Sebastian Schuster, der neu gewählte Landtagsabgeordnete Oliver Krauß aus Alfter, Bornheims stellvertretende Bürgermeisterin Petra Heller und Bundestagsmitglied Norbert Röttgen waren vertreten.

Röttgen bezeichnete die am 24. September anstehende Bundestagswahl mit Blick auf die turbulente Politik des US-Präsidenten Donald Trump als entscheidend für mehr Stabilität in Europa und der Welt. „Nachdem Sebastian Schuster im Rhein-Sieg-Kreis tolle Arbeit leistet und wir die Wahl im Land gewonnen haben, sollten wir es auch in Deutschland schaffen“, zeigte sich der CDU-Kandidat, der erneut im Bundestagswahlkreis 98 (linksrheinischer Rhein-Sieg-Kreis sowie Sankt Augustin, Bad Honnef und Königswinter) antritt, in puncto Wahlausgang optimistisch. Obwohl Röttgens Konterfei im Zelt zu sehen war, so „ist das Grillfest keine Wahlkampfveranstaltung, sondern eine Gelegenheit zur Kommunikation“, erklärte der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Norbert Brauner. Stattdessen ging es den Christdemokraten um die Gestaltung des Roisdorfer Bahnhofs, der „nicht mehr zeitgemäß“ sei.

Barrierefreier Zugang als wichtigster Punkt

Um vorab die Meinung der Roisdorfer einzuholen – geplant ist auch eine Bürgerwerkstatt, die der Bornheimer Rat bereits im April 2016 beschlossen hatte (der General-Anzeiger berichtete) –, konnten die Gäste auf Zetteln ihre Ideen notieren und diese an Stellwände heften.

Gleich mehrfach wurde ein barrierefreier Zugang genannt. Der Einbau eines Fahrstuhles, am besten eine zusätzliche Rampe, wurde ebenso gefordert wie eine Unterführung als Querung vom Bahnhofsvorplatz zum Rosental. Weitere Wünsche waren abschließbare, regensichere Fahrradboxen und Unterstellmöglichkeiten für die Passagiere auf den Bahnsteigen und an den Bushaltestellen.

Welche Ideen in die Bürgerwerkstatt – ein Forum mit einzelnen Bürgern, Vereinen, Organisationen, örtlichen Unternehmen, der Alanus Hochschule sowie der Bahn und dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland – einfließen werden, konnte Brauner noch nicht sagen. „Die Umgestaltung des Bahnhofs ist eine Aufgabe der Zukunft, denn noch sind viele dicke Bretter zu bohren. Die CDU Roisdorf wird dafür sorgen, dass das Thema nicht mehr einschläft“, so Brauner.

Darüber hinaus wurden langjährige Mitglieder mit einer Urkunde und einer Anstecknadel geehrt. Dies waren Werner Schmitz und Franziska Richarz für 40 Jahre sowie Josefine Wahle, Marianne Hiemstra, Otto Stemmler und Willi Rech für 25 Jahre.