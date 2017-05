Zugausfälle zwischen Köln und Bonn

Region. Auch am zweiten Tag der Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Bonn und Köln herrschen teils chaotische Zustände. Erste Reaktionen der Bahn entlasten Reisende aus Bornheim kaum.

Mit ersten Maßnahmen will die Deutsche Bahn versuchen, das Chaos aufgrund der Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Bonn, Bornheim und Brühl einzudämmen. Wie Dirk Pohlmann von der Pressestelle der Bahn in Düsseldorf auf Anfrage erläuterte, würden nun Busse eingesetzt, die zwischen Bonn und Brühl pendeln.

„Dabei handelt es sich um einen Notverkehr“, so Pohlmann. Das bedeute, dass die Busse nicht nach einem Fahrplan verkehrten, sondern nach Bedarf. Auch hielten die Busse unterwegs nicht an den Stationen in Roisdorf und Sechtem, sondern führen ohne Stopp durch. Das heißt für die Reisenden an den beiden Bornheimer Bahnhöfen, dass die Züge von Bonn und Brühl kommend durch den Einsatz der Busse ein wenig leerer sind.

Wie berichtet, arbeitet die Bahn seit Montag an der Oberleitung zwischen Sechtem und Brühl. Dadurch soll bis Montag, 22. Mai, ein Großteil der Nahverkehrszüge ausfallen, nur eine Verbindung der MRB 26 fährt pro Stunde – das allerdings mit Doppelstockwagen, die sonst beim RE 5 zum Einsatz kommen. Am kommenden Wochenende sollen überhaupt keine Züge, sondern Ersatzbusse fahren.

Keine generelle Freigabe des Fernverkehrs

Bereits am ersten Tag der Bauarbeiten hatten auf dem Bonner Hauptbahnhof vor allem im Berufsverkehr chaotische Zustände geherrscht. An den Haltestellen in Roisdorf und Sechtem waren die Züge so überfüllt, dass Passagiere kaum noch zusteigen konnten. Auch am Dienstag berichteten Reisende von Chaos: „Als der überfüllte Doppeldecker es endlich bis Brühl geschafft hatte, fuhr die leere RB 48 gen Köln, ohne dass man den Zug hätte wechseln können“, berichtete eine Sechtemer Pendlerin dem General-Anzeiger.

Wie Bahnsprecher Pohlmann weiter sagte, prüfe die Bahn, ob noch weitere Entlastungen möglich seien. Eine wie von SPD und Grünen geforderte generelle Freigabe der Fernzüge für Nahverkehrsnutzer zwischen Bonn und Brühl ist aktuell nicht in Sicht. „Das ist ein anderes Bahnprodukt“, so Pohlmann. Ob ein Fernzug freigegeben werde, werde im Einzelfall kurzfristig entschieden. Das hängt laut Pohlmann auch damit zusammen, wie voll die Fernzüge sind.