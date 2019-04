Zwei Personen eingeschlossen

Walberberg. Auf der Strecke der Linie 18 in Bornheim-Walberberg sind ein Auto und eine Bahn kollidiert. Die zwei Insassen des Autos wurden nach Angaben der Polizei im Wagen eingeschlossen.

Von Jill Mylonas, 09.04.2019

Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen in Walberberg auf Strecke der Bahnlinie 18 gekommen. Wie die Polizei Bonn auf GA-Anfrage mitteilte, ist eine Bahn mit einem Auto kollidiert. Dabei wurde der Wagen so stark beschädigt, dass die zwei Insassen im Fahrzeug eingeschlossen waren, so der Bonner Polizeisprecher Frank Piontek.

Wie Ulrich Breuer, Sprecher der Feuerwehr Bornheim, auf GA-Anfrage mitteilte, wurden beide Personen von Einsatzkräften befreit und mit "mittelschweren" Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein angeforderter Kran der Bonner Feuerwehr kam nicht zum Einsatz. Insgesamt waren 40 Rettungskräfte vor Ort.

Die Bahnstrecke war während der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu Verspätungen der Linie 18. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Bereits Ende März war es am selben Bahnübergang zu einem Unfall gekommen. Ein Pkw war in eine Bahn der Linie 18 gefahren.

#Linie18* Unfall Personenschaden in Walberberg. Strecke ist dort getrennt. Es kommt zu Unregelmäßigkeiten und Verspätungen. 1/2 ek (07:22) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 9. April 2019

Weitere Berichterstattung folgt.