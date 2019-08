Feuerwehr-Einsatz wegen Kornnattern

Die Kornnatter ist vermutlich die am häufigsten in Terrarien gehaltene Schlange. FOTO: DPA

Von Monika Wimmeroth, 21.08.2019

In der Nacht zu Mittwoch sind in Bornheim drei Kornnattern gesichtet worden. Bürger hatten die Reptilien in der Nähe der Unterführung an der Aeltersgasse in Bornheim-Ort entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die fand vor Ort allerdings nur noch ein totes Tier. Das Ordnungsamt der Stadt Bornheim und das Veterinäramt des Rhein-Sieg-Kreises zogen eine Expertin des Drachenparks in Königswinter hinzu, die feststellte, dass es sich um eine Kornnatter handelt. Kornnattern sind für den Menschen ungefährlich.

Da offenbar drei Schlangen gesichtet wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch zwei weitere Schlangen im Umfeld der unteren Aeltersgasse befinden, teilte die Stadt mit. Bei der Kornnatter handelt es nicht um eine heimische Art. Dennoch sind auch für das Rheinland bereits mehrere Funde nachgewiesen. Allerdings handelt es sich weder um eine Gift- noch um eine Würgeschlange. „Wenn sie sich in die Enge getrieben fühlt, kann sie auch mal zubeißen. Der Biss ist allerdings nicht giftig, sollte jedoch medizinisch versorgt werden“, erklärte Marlies Blumenthal vom Drachenpark Königswinter. Da die Schlange sehr scheu ist, geht die Expertin davon aus, dass die Schlangen vor Ort kaum zu finden sind.

Wer die Schlangen sieht, sollte das Ordnungsamt Bornheim unter 0 22 22/94 51 61 oder -573 informieren. Außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses nimmt auch der Bereitschaftsdienst der Stadt unter 01 72/8 74 08 53 Hinweise entgegen. Gleiches gilt für die Polizeiwache Bornheim, die unter 02 28/15 58 11 erreichbar ist.