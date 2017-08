Lehrstellen in der Region

RHEIN-SIEG-KREIS. Das neue Ausbildungsjahr ist gestartet - und damit auch die Lehre von Pascal Lündorf in der Herseler Bäckerei Kries. Mit acht Jahren hat er seinen ersten eigenen Kuchen gebacken.

Von Hans-Peter Fuss, 02.08.2017

Um 2 Uhr klingelt der Wecker. Zeit zum Aufstehen für Pascal Lündorf. Um 3 Uhr beginnt seine Arbeit in der Backstube der Bäckerei Kries in Hersel. Am Dienstag hat seine dreijährige Ausbildung begonnen. Es gibt sicherlich angenehmere Arbeitszeiten für einen jungen Mann. Doch das ist für den 21-jährigen Herseler kein Problem. „Ich geh' dann halt um 20 Uhr ins Bett“, sagt er, „das macht mir nichts aus“. Er sei sowieso nicht der große Partygänger. Ein weiterer Vorteil für ihn: Wer früh anfängt, hat auch früh Feierabend, nämlich mittags um 12 Uhr. „So hab' ich noch was vom Tag“, sagt Lündorf.

Zeit also zum Radfahren, Lesen (besonders Horror-Krimis) und zum Bogenschießen. Das gefalle ihm besser als von 8 bis 17 Uhr zu arbeiten. Und der Kontakt zu seinem Freundeskreis werde auch nicht leiden. Denn einige Freunde arbeiteten im Schichtdienst und hätten auch tagsüber mal frei.

Lündorf hat gerade die Abendrealschule in Bonn-Auerberg mit der Mittleren Reife abgeschlossen. Kurzzeitig hatte er überlegt, sich um eine Ausbildung im IT-Bereich zu bemühen, doch dann kam ein Aushang an der Eingangstür der Bäckerei Kries dazwischen. Das Familienunternehmen, 1945 von Johann Kries, dem Vater des heutigen Inhabers Volkmar Kries, gegründet, suchte einen Auszubildenden.

Als er den Aushang gelesen hatte, war für Lündorf klar: Ich bewerbe mich. Und nach einem einwöchigen Praktikum und einem Gespräch mit Chef Volkmar Kries (62) war für diesen ebenso klar: Den nehme ich. Das Praktikum hat Lündorf sehr gefallen: „Es war interessant, die Abläufe im Betrieb kennenzulernen.“ Denn Pascal Lündorf – das dringt im Gespräch mit ihm immer wieder durch – bringt eine große Begeisterung für seinen künftigen Beruf mit.

Seine Oma weckte sein Interesse am Backen

„Schuld“ daran ist seine Oma Sophia, die das Interesse am Backen in ihm weckte. Sie habe häufig gebacken, Kirschstreusel und Nusskuchen besonders gerne. Er habe als kleiner Junge zugeguckt und später mitgeholfen. „Mit acht Jahren habe ich meinen ersten eigenen Kuchen gebacken, einen Marmorkuchen“, erinnert sich Lündorf. Und das nicht mit einer fertigen Backmischung, sondern mit selbst gerührten Zutaten. „Das schmeckt einfach besser“, sagt er. Als Jugendlicher habe er immer häufiger für die ganze Familie gebacken. Er selbst mag am liebsten trockenen Streuselkuchen, Schokocremekuchen und Erdbeercremekuchen.

Nun wünscht er sich, noch viele neue Sachen zu erlernen. Kann ihm Volkmar Kries denn überhaupt noch etwas beibringen? „Ja“, antwortet der Meister. Es gebe noch viel zu lernen. In einer Bäckerei arbeite man mit viel größeren Mengen, mit bestimmten Produktionsabläufen, und die Produktpalette sei natürlich auch viel umfangreicher.

Er habe täglich 20 Brotsorten, 15 Brötchensorten und wechselnde Torten im Angebot. Nach der Ausbildung strebt Pascal Lündorf die Meisterprüfung an. Das wäre auch in der Bäckerei Kries möglich. „Gute Arbeit natürlich vorausgesetzt“, sagt der Inhaber. Er beschäftige lieber jemanden, dessen Stärken er kenne.

Kries sieht sein Geschäft nicht bedroht

Kries übernahm das Unternehmen 1982 mit 27 Jahren von seinem Vater, der ein Jahr später 77-jährig starb. „Meine Eltern haben den Betrieb nach dem Krieg aus dem Nichts aufgebaut.“ Heute leitet er die Produktion. Von vier Mitarbeitern haben drei den Meisterbrief. Seine Frau Rosemarie ist für den Verkauf und fürs Büro zuständig. In einigen Jahren, so ist der Plan, soll Sohn Richard (34) den Betrieb übernehmen.

Kries sieht sein Unternehmen, auch wenn es mit insgesamt zehn Kräften zu den kleineren gehört, für die Zukunft gut aufgestellt. Von den viel größeren Filialbetrieben oder Ketten sieht er sein Geschäft nicht bedroht. „Qualität und Individualität statt Massenproduktion“ ist sein Motto. „Wir können doch viel besser auf Kundenwünsche eingehen. Wir besetzen eine Nische, in der wir gut auskommen.“

Nicht nur die Bewohner der Bornheimer Rheinorte kaufen bei Kries ein. Auch aus dem Vorgebirge und dem Bonner Norden kommen die Kunden, so Kries. Täglich gehen 2500 Brötchen über die Ladentheke. Bei den Kuchen sind Erdbeertorte, Riemchen-Apfel und Prommetaat die Klassiker. Letztere ist auch die Leib- und Magentorte des Chefs.

Das verdienen Bäcker Für 2100 Beschäftigte in den Bäckereien im Rhein-Sieg-Kreis gilt ab sofort ein neuer Tarifvertrag. Gesellen bekommen rückwirkend zum Juli 2,3 Prozent mehr Geld – das sind 47 Euro mehr im Monat. Das Einstiegsgehalt für Bäcker beträgt etwa 1900 Euro, nach fünf Berufsjahren gibt es rund 2400 Euro. Im Mai kommenden Jahres erhöht sich ihr Verdienst um weitere 2,2 Prozent. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten Region Köln mit. Deren Geschäftsführer Mohamed Boudih spricht von einem „ordentlichen Tarifabschluss“: „Im Rhein-Sieg-Kreis profitieren gerade Beschäftigte mit niedrigen Einkommen. Besonders Frauen, die vorrangig im Verkauf arbeiten, haben jetzt deutlich mehr in der Tasche.“ Außerdem sieht der Tarifvertrag ein Lohn-Plus für ungelernte Kräfte vor: Sie erhalten ab sofort 40 Euro mehr pro Monat und ebenfalls zusätzliche 2,2 Prozent ab Mai. Auch für Stundenkräfte gibt es mehr Geld: Statt wie bisher den gesetzlichen Mindestlohn verdienen sie nun 9,04 Euro (ab Mai: 9,24 Euro) pro Stunde. Der Bäcker-Innung Bonn/Rhein-Sieg gehören 60 Betriebe an.