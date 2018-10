Unfall auf der Bonner Straße

Bornheim-Roisdorf. Am Dienstagnachmittag hat sich in Bornheim-Roisdorf ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 28-jährige Autofahrerin missachtete eine rote Ampel und kollidierte daraufhin mit einem anderen Fahrzeug.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2018

Auf der Bonner Straße in Bornheim-Roisdorf hat es am Dienstag um 14.24 Uhr einen Unfall gegeben. Nach Angabe der Polizei ist eine 28-jährige Autofahrerin in Richtung Alfter gefahren, als sie in Höhe der Einmündung Brunnenallee eine rote Ampel überfuhr und dort mit einem anderen Fahrzeug kollidierte.

Die 28-Jährige und der 57-jährige Fahrer des geschädigten Fahrzeuges wurden mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.