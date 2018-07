Polizei sucht Zeugen

Hersel. In Hersel ist am Freitagmorgen ein elfjähriger Junge von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Unfallfahrer fuhr danach ohne anzuhalten weiter.

Von Anne Wildermann, 13.07.2018

Ein elfjähriger Junge ist am Freitagmorgen gegen 7.46 Uhr auf seinem Fahrrad auf der Rheinstraße in Hersel in Richtung Bonn unterwegs gewesen und gestürzt. In selber Richtung fuhr ein Mann in einem dunklen Mercedes, der anschließend in Richtung Norden geflüchtet sein soll. Der Unfallhergang ist bislang nicht eindeutig.

„Es könnte eine kurze Berührung zwischen Auto und Fahrrad gegeben haben oder der Junge hat sich erschreckt, als der Wagen an ihm vorbei fuhr“, sagt ein Sprecher der Polizei auf GA-Anfrage. Der Junge erlitt leichte Verletzungen wie Schürfwunden am linken Knie und am Unterschenkel. Sein Vater, der am Unfallort eintraf, brachte das Kind zu einem Arzt. Ein Krankenwagen musste nicht alarmiert werden. Laut Polizei soll es keine Schäden am Fahrrad des Jungen geben

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.