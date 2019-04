Nasser Einsatz für Feuerwehr in Merten

Idyllisches Bild am Freitagabend: In Merten ist ein Bodenhydrant beschädigt worden.

Bornheim-Merten. Eine Wasserfontäne in Merten hat am Freitagabend für einen Einsatz der Feuerwehr Bornheim geführt. Ein Autofahrer hatte zuvor einen Hydranten beschädigt.

Von Andreas Dyck, 26.04.2019

"Wasser marsch!" hieß es am Freitagabend für die Feuerwehr in Bornheim. Allerdings mussten die 15 Einsatzkräfte der Löschgruppe Merten diesmal kein Feuer löschen, sondern eine Wasserfontäne unter Kontrolle bringen. Wie Stadtbrandinspektor Wolfgang Breuer auf Nachfrage mitteilte, hatte in Merten ein Autofahrer einen Hydranten an einem Feldweg angefahren und dabei beschädigt.

Der Bodenhydrant am Holzweg speiste sich allerdings nicht aus einem öffentlichen Wassernetz, sondern aus dem Brunnen eines Bauern, der an ein landwirtschaftliches Bewässerungssystem angeschlossen ist.

Die Einsatzkräfte vor Ort stellten das Wasser ab. Unklar war am Abend noch, inwiefern der Brunnen repariert werden kann. Der Feldweg und angrenzende Flächen standen teilweise unter Wasser.