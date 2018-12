Sechtemer Weg gesperrt

Am Sechtemer Weg ist ein Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler gekracht.

Bornheim. Am Sechtemer Weg am Ortseingang zu Bornheim ist am Montagvormittag ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen den Pfeiler einer Brücke geprallt. Die Straße wurde komplett gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.12.2018

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind am Montagvormittag nach Bornheim ausgerückt. Am Ortseingang am Sechtemer Weg war um kurz nach 10 Uhr ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler geprallt.

Ersten Informationen der Einsatzkräfte von vor Ort zufolge war der Mann alleine unterwegs und nicht angeschnallt gewesen. Demnach soll er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die Rettungskräfte holten den Fahrer aus seinem Wagen und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Die Straße wurde komplett gesperrt.