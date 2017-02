Karneval in Bornheim und Bonn

BORNHEIM/BONN. Die Musikgruppe Adelegg Schalmeien Isny geht mit Martinstrompeten und Trommeln in mehreren Zügen in Bonn und der Region mit.

Sie kommen nicht nur extra aus dem Allgäu angereist, sondern bringen auch noch besondere Instrumente mit: Die „Adelegg Schalmeien Isny“ sind seit mehr als zehn Jahren Fans des rheinischen Karnevals und gehen mit ihren Martinstrompeten und Trommeln in mehreren Zügen mit.

Von Samstag bis Montag steigen die 23 Mitglieder des Musikzugs, die zwischen zwölf und 60 Jahren alt sind, im Uedorfer Hof in Bornheim ab – und das bereits „zum achten oder neunten Mal“, wie Vorsitzender Edi Stadler sagt. „Das ist schon wie Heimkommen“, meint er und erzählt, dass der Kontakt in die Region über Bekannte in Swisttal-Odendorf entstanden sei.

Am Samstagmorgen nach dem Frühstück geht es direkt los für die Truppe: In ihren lila Gewändern ist sie dann zum zwölften Mal im Dransdorfer Zug dabei. Am Sonntag geht es weiter in Brühl, und am Rosenmontag ziehen die Württemberger im Bonner Zug mit durch die Straßen. Volksmusik, Oldies, Rock und Schlager spielen sie auf ihren Blechblasinstrumenten.

Auch einige Karnevalslieder hätten sie auf Lager, sagt Stadler: „Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es bei den Leuten ankommt, wenn sie auch mal' was anderes hören.“ Bei den Musikern sei es wiederum „der rheinische Frohsinn“, der sie stets in die Region ziehe. Der rheinische Karneval sei schon „komplett anders“ als die alemannische Fastnacht in ihrer Heimat, so Stadler, der inzwischen auch FC-Köln-Mitglied ist: „Die Leute sind offener hier.“

Trotzdem wollen die Schalmeien den Zug in ihrer Heimat natürlich auch nicht verpassen und so geht es Montagnacht zurück, damit sie am Dienstag wieder Fastnacht feiern können.