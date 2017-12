Bornheim-Roisdorf. Geboren wurde die Idee des Benefizkonzertes, das von nun an jedes Jahr zugunsten eines anderen Projekts im Ort veranstaltet werden soll, bei einer Sitzung des Martinsausschusses mit dem Ortsausschussvorsitzenden Ralf Schumacher.

Von Sonja Weber, 27.12.2017

„Auf die Roisdorfer ist Verlass“, sagte Diakon Adi Halbach erfreut, als er zum Auftakt des Benefizkonzertes „Roisdorfer Wünsche werden wahr“ in der rappelvollen Pfarrkirche stand. Ähnlich äußerte sich Michael Schumacher, der sich als Leiter der Musikschule „Auftakt“ in Alt-Hürth für das Programm verantwortlich zeigte, an dem auch die Kinder der städtischen Kita „Lummerland“ und der katholischen Kita „St. Sebastian“ mitwirkten.

Geboren wurde die Idee des Benefizkonzertes, das von nun an jedes Jahr zugunsten eines anderen Projekts im Ort veranstaltet werden soll, bei einer Sitzung des Martinsausschusses mit dem Ortsausschussvorsitzenden Ralf Schumacher. Dieser holte nicht nur seinen Bruder Michael, sondern auch die Ortsvorsteherin Gabriele Kretschmer als Schirmherrin sowie die Kindergärten und viele Helfer mit ins Boot. Unter dem Motto „Für Roisdorfer von Roisdorfern“ sollen Organisationen und Vereine Projekte und Anliegen mit dem Spendenerlös des Konzertes unterstützt werden.

In diesem Jahr ist es Uwe Beu, Leiter des Seniorenhauses „St. Josef“, der sich über den Erlös von dem Konzert freuen kann. Er sammelt Geld für das Projekt „Radeln ohne Alter“. Das „Recht auf Wind im Haar“ sollen junge und alte Menschen auf einer Rikschafahrt zusammenbringen. „Ich konnte von dem Bonner Verein 'Radeln ohne Alter' eine Rikscha ausleihen und testen“, erzählte Beu. „Es ist faszinierend, wie viel Spaß die Senioren haben – und auch die Fahrer.“ Es gehe darum, dass sich die Senioren wieder in ihrem früheren Umfeld bewegen, ihren Radius erweitern oder einfach mal zur Eisdiele fahren können, sagte Beu.

Kosten: 7500 Euro

Die Fahrten sollen von Ehrenamtlichen übernommen werden, die sich ganz einfach online für einen Fahrdienst beim Seniorenheim anmelden können. „Es haben sich bereits mehr als fünf Interessenten gemeldet“, berichtete Beu. „Ich denke, dass das Angebot für Ehrenamtliche attraktiv ist, da es die Möglichkeit bietet, ganz frei und ungezwungen mit den Senioren in Kontakt zu treten.“ Die Rikscha, die – selbstverständlich mit weihnachtlicher Beleuchtung versehen – beim Konzert bewundert werden konnte, ist bereits bestellt und soll im kommenden Januar geliefert werden. Die Kosten für das Gefährt liegen bei rund 7500 Euro.

Bei den Roisdorfern kam das weihnachtliche Konzert für den guten Zweck bestens an. Nicht zuletzt, weil Wolfgang Raschke (Strunz und Büggel) als Erzähler weihnachtlicher „Krätzchen“ für Schmunzler sorgte, sondern auch, weil die Besucher in klassische Weihnachtslieder wie „Alle Jahre wieder“ und „Leise rieselt der Schnee“ mit einstimmen konnten.

Weitere Informationen zu dem Rikschaprojekt „Radeln ohne Alter“: Wer Interesse hat, Rikschafahrer zu werden, kann sich unter germany.gobooking.bike.de anmelden. Zusätzliche Infos gibt es auch unter shsj.de.