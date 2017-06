Vereine in Bornheim

Bornheim. Auch bei der zweiten Versammlung des Bornheimer Ortsausschusses wurde kein neuer Vorstand gefunden. Sollte sich das bis 13. Juli nicht ändern, wird die Dachorganisation von 13 Vereinen aufgegeben.

Von Susanne Träupmann, 05.06.2017

Die Suche geht weiter. Nach der Jahreshauptversammlung im April war es am Donnerstag in der Gaststätte „Zum letzten Groschen“ die zweite Versammlung des Bornheimer Ortsausschusses (OAS), die ohne Wahl eines neuen Vorstands blieb. Wie berichtet, steht das bisherige Vorstandsteam aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung.

In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Gespräche mit Interessenten stattgefunden, aber „die dachten bei Vorstandsarbeit im Ortsausschuss eher an eine überparteiliche politische Sache“, meinte der scheidende Vorsitzende Mike Peters. Und: „Es ist anscheinend so, dass wir im Ort zu wenig wahrgenommen werden und viele keine Ahnung haben, was wir machen.“ Peters machte in dem Zusammenhang noch einmal deutlich, dass er „in keiner Weise und in welcher Form auch immer“ an eine Weiterarbeit im Ortsausschuss, der Dachorganisation von 13 Vereinen, denke. Bei der Jahreshauptversammlung im April wurde kein neuer Ortsvorstand gefunden.

Des Weiteren wies er erneut darauf hin, dass – falls sich niemand zur Arbeit im künftigen Vorstand finde – in der nächsten Sitzung am 13. Juli (20 Uhr, „Zum letzten Groschen“, Königstraße 150) die Auflösung des Gremiums nach mehr als 50-jähriger Tradition beantragt würde. Eine Vorstellung, die Peter van den Berg, Ehrenvorsitzender der Vorgebirgsmusikanten, nicht akzeptabel fand.

„Wir müssen den OAS erhalten. Wir können nicht alles auflösen“, appellierte der 73-Jährige. Würde der Ortsausschuss mit abgespeckten Aufgaben – die Organisation der Karnevalsveranstaltungen würde beispielsweise die KG „Bonnem Alaaf“ übernehmen – bestehen bleiben, dann gäbe es nach wie vor für die Stadtverwaltung einen Ansprechpartner für Vereinsbelange.

Interimsvorstand wäre möglich

Außerdem könnte er weiterhin ein Jahrestreffen der Vereine zum Austausch auf die Beine stellen. Das Thema eines „abgespeckten“ Ortsausschusses war für die Vertreter der Vereine nichts Neues und wurde bereits bei der Jahreshauptversammlung im April diskutiert. „Die Leute wollen die Arbeit, auch wenn sie weniger ist, einfach nicht übernehmen“, stellte der 39-jährige Peters frustriert fest.

Um den OAS zu retten, zeigte sich van den Berg bereit, den Vorsitz in einem Interimsvorstand für die nächsten drei Jahre zu übernehmen, falls sich weitere Mitstreiter bis zur nächsten Sitzung finden lassen. Zur Mitarbeit bereit erklärte sich auch Frederik Keller, Schriftführer bei „Bonnem Alaaf“, der schon im April seine Bereitschaft signalisiert hatte, aber bisher keinen Erfolg auf der Suche nach weiteren Vorstandsmitgliedern gehabt hatte. Erfahrungen in der Vorstandsarbeit bringt der 28-Jährige als Schriftführer seiner KG mit. Darüber hinaus ist er im Organisationsteam für die Karnevalsveranstaltungen aktiv.

Dass „Bonnem Alaaf“ als einzige KG mit den Veranstaltungen für die fünfte Jahreszeit betraut sein soll, stieß bei den Bornheimer Stadtsoldaten auf heftige Kritik. Sie fühlten sich übergangen, wie Präsident Peter Mönch beklagte. „Bonnem Alaaf und die Stadtsoldaten sind sich nicht grün. Ihr habt die Jugend aus dem Verein geekelt. Ihr seid nicht zukunftsfähig“, wies Mike Peters, selbst früher Stadtsoldat und heute Mitglied der vor zwei Jahren gegründeten KG, die Kritik zurück.

Aber auch das unterstrich Peters noch einmal: Sollte eine Auflösung des Ortsausschusses Realität werden, würden die restlichen Aufgaben mit Ausnahme des Karnevals unter den Vereinen verteilt werden.