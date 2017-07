Bornheims Ehrenbürger

Bornheim. Zehntklässler der Europaschule haben Zeitzeugen interviewt, die den Literatur-Nobelpreisträger in Bornheim erlebt haben. Die Gespräche werden Teil des Erinnerungsweges, der am 25. August eröffnet wird.

Von Von Christoph Meurer, 31.07.2017

Acht Zehntklässler der Europaschule Bornheim haben sich jetzt auf Spurensuche begeben. Um Einblicke in das Alltagsleben des Bornheimer Ehrenbürgers Heinrich Böll zu gewinnen, suchten die Geschichtsdetektive Linda Kopka, Luisa Gay, Katharina Rasky, Daniel Scheifler, Laura Wirges, Cara Rüfer, Tom Müller und Jana Bielzer verschiedene Orte in Merten auf, die mit dem Literaturnobelpreisträger in Verbindung gebracht werden.

Zudem spürten sie mit Unterstützung von Stadtarchivar Jens Löffler Zeitzeugen auf. Bei seinen Recherchen sei Löffler auf Hans-Peter Stüsser, Inhaber eines Friseursalons, und Drogerieinhaber Günter Engels gestoßen, teilt die Stadtverwaltung mit. Beide seien Böll in seinen Mertener Tagen auf einer ganz persönlichen Ebene begegnet.

Böll lebte von 1982 bis zu seinem Tod in Merten

Bekanntlich wohnte Böll von 1982 bis zu seinem Tod 1985 bei seinem Sohn René und dessen Familie in Merten. Auf dem alten Mertener Friedhof liegen sowohl der Autor als auch seine Frau begraben. Am 21. Dezember dieses Jahres wäre Böll 100 Jahre alt geworden. Sowohl Stüsser als auch Engels waren laut Stadtverwaltung bereit, sich von den Schülern interviewen zu lassen. Die Interviews erarbeiteten sie gemeinsam mit ihrem Klassen- und Geschichtslehrer Alexander Christov.

Beim Besuch der letzten Ruhestätte Bölls habe sich zudem die CDU-Kreistagsabgeordnete Hildegard Helmes spontan dazu bereit erklärt, ihr ganz persönliches Erlebnis mit Böll zu schildern, heißt es von der Stadt weiter. „Wenn ihm auch unsere Partei nicht gefiel, einen Kugelschreiber von uns nahm er sich trotzdem mit“, habe Helmes berichtet.

Die Interviews mit den Zeitzeugen sind nach Angaben der Stadt bald entlang des Heinrich-Böll-Wegs per QR-Code über das Smartphone abrufbar. Der Weg wird am Freitag, 25. August, eingeweiht. Europa-Schüler der Jahrgangsstufe 11 haben zudem Textauszüge aus „Oblomow auf der Bettkante“ eingesprochen. In dieser Erzählung nimmt Böll auf Merten und das Vorgebirge Bezug. Der neue Rundweg orientiert sich laut Stadt an dieser Kurzgeschichte.