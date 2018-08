Wohnen für Studenten

Das Unternehmen Collo ist nach eigenen Angaben international führend in Entwicklung, Innovation, Produktion, Vertrieb von Produkten zur Reinigung sowie Pflege, Schutz und Funktionsoptimierung von Elektrogeräten wie Kaffeevollautomaten und Backöfen.

1964 übernahm Lutz Irgel mit 29 Jahren und als jüngster Vertriebsdirektor der deutschen Markenartikelindustrie die Geschäftsführung und den Vorsitz.

Seit 1980 besitzt Irgel alle Anteile von Gruppengesellschaften, darunter die des Firmengründers Rolf Moroni und der katholischen Kirche. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Collo ein 100-prozentiges Familienunternehmen. 94 Prozent der Anteile gehören Irgel selbst, vier Prozent seinem Sohn Markus und zwei Prozent seiner Tochter Pamela.

1993 erwarb Collo vom Henkel-Konzern alle Weltrechte der Autopflegemarke „Polifac“.

Von 1980 bis 2000 hat Collo den Discounter Aldi mit Reinigungs- und Pflegemitteln beliefert. Dann kam es nach drei gewonnenen Prozessen gegen Aldi Nord zum Abbruch der Geschäftsbeziehung. In den Prozessen ging es um ein ausgesprochenes Verbot des Discounters, mit finanziellen Forderungen an Aldi Kreditanträge bei Banken zu begründen. Laut Irgel wollte Aldi verhindern, dass Geschäftszahlen an Dritte weitergeleitet wurden. Aldi habe dies jedoch bestritten. Dieser Aspekt wird unter anderem in dem ARD-Doku-Spielfilm „Die Aldi-Brüder“ thematisiert. Zum Teil wurde der Film, der im November ausgestrahlt wird, in den Firmenräumen gedreht.

Die Firma verzichtet bei Pflegeprodukten für Glaskeramik auf Mikroplastik und hat sich beim Patentamt die Wortmarke „Denk mal“ sichern lassen. Eine Verwechslung mit der Konkurrenz „Denk mit“ hat das Amt ausgeschlossen.