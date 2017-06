Kika-Quizshow

Bornheim-Hersel. Die Realschülerinnen der Ursulinenschule Hersel wollten „Beste Klasse Deutschlands“ werden. Der Besuch im Fernsehstudio war aufregend.

Von Sonja Weber, 11.06.2017

Wenn die Schülerinnen der Klasse 6b der erzbischöflichen Ursulinenschule in Hersel von ihrer Teilnahme an der Fernseh-Quizshow „Die beste Klasse Deutschlands“ berichten, dann sprudelt es nur so aus ihnen heraus: „Es war spannend zu sehen, was hinter den Kulissen los ist“, berichtet die zwölfjährige Clara und ihre Mitschülerin Lisa erklärt: „Das Studio war gar nicht so groß, wie ich immer gedacht habe.“

Dass sich die Realschülerinnen im Duell gegen das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium aus dem rheinland-pfälzischen Speyer nicht durchsetzen konnten und somit aus der Show ausschieden, haben die Mädchen inzwischen verschmerzt: „Es war toll, dass wir es überhaupt geschafft haben, dabei zu sein“, resümiert Celina (12) stellvertretend für ihre Klassenkameradinnen.

Gemeinsam mit 31 anderen Klassen war die 6b an den Start gegangen, um den begehrten Titel „Die beste Klasse Deutschlands“ zu ergattern. Dabei stellten sie sich spannenden Quizfragen aus Wissensgebieten wie Natur und Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen und Trinken.

Bewerbungsvideo mit Oma trifft voll ins Schwarze

Seit 2008 zeigt Kika, der gemeinsame Kinderkanal von ARD und ZDF, jedes Jahr eine Staffel der Quizshow. 6. und 7. Klassen aller weiterführenden Schulformen aus dem Bundesgebiet dürfen sich bewerben. Die Siegerklasse kann sich über eine fünftägige Klassenfahrt nach Madrid freuen. Allein für die aktuelle Staffel hatten sich laut Kika 1440 Klassen beworben.

Aus ihnen wählte eine Kika-Jury die originellsten und besten Bewerbungen aus: Mit ihrem Bewerbungsvideo, in dem eine Oma ihren Enkelinnen aus einem Märchenbuch die Geschichte der Klasse 6 b vorliest, die eine Reise in die spanische Hauptstadt unternimmt, traf die 6b offenbar ins Schwarze.

Sobald die Mädchen von ihrer Teilnahme erfuhren, startete die Vorbereitung: „Wir haben uns Videos alter Sendungen angeschaut und uns selbst Fragen ausgedacht“, erklärt Xenia. Und auch ein Schlachtruf – „Irre, ein Gedanke! Woooohh!“ – durfte natürlich nicht fehlen. Zwar freute sich beim großen Show-Finale, das am 3. Juni ausgestrahlt wurde, am Ende eine andere Klasse über eine Fahrt nach Madrid. Doch auch ohne Reise in die spanische Hauptstadt werden sich die Schülerinnen der 6b sicher noch lange an das besondere Erlebnis erinnern – und vielleicht irgendwann als Omas ihren Enkeln davon berichten.