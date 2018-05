Neues Gewerbegebiet

Bornheim. Es wird eine kommunale Arbeitsgemeinschaft zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Vermarktung des Gewerbegebietes Alfter-Nord zwischen der Stadt Bornheim, der Gemeinde Alfter und der Stadt Bonn geben. Auch die Bornheimer Ratsmitglieder haben zugestimmt.

Von Anne Wildermann, 01.05.2018

Für die gemeinsame Arbeitsgemeinschaft stimmten die Bornheimer Ratsmitglieder bei zwei Enthaltungen mit großer Mehrheit. Die Enthaltungen kamen von den Linken. Michael Lehmann (Linke) äußerte in der Sitzung seine Bedenken zu dem Tagesordnungspunkt: „Wir sind grundsätzlich für Synergien, aber wir sind der Ansicht, dass es zu wenige sind. Die Auswirkungen der interkommunalen Zusammenarbeit sind uns nicht klar. Das Risiko wird auf Alfter abgewälzt, da Bonn sich wenig Gedanken gemacht hat.“

Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler (SPD) bezog darauf Stellung: „Das darf so negativ nicht im Raum stehen bleiben. Wir sind seit geraumer Zeit in Gesprächen. Aus Alfterer Sicht sieht das anders aus. Die Gemeinde sieht sich in der Lage, das zu stemmen. Wenn ein Bonner oder Bornheimer Unternehmen Interesse hat, sich in Alfter-Nord niederzulassen, dann muss man abstimmen und gucken, ob Lösungen auch in Bonn oder in Bornheim möglich sind. Das ist die niedrigschwelligste Form der interkommunalen Zusammenarbeit, die wir gewählt haben.“ Manfred Schier, Erster Beigeordneter der Stadt Bornheim, ergänzte: „Diese niedrigschwellige Form ist die schnellste und schlankste – mehr ist auch nicht drin. Sie ist auch nur möglich, wenn nicht zu viele Gremien entscheiden müssen.“

Partnerschaftliche Ansiedlungsstrategie

Ziel dieser Zusammenarbeit der zwei Städte und der Gemeinde ist laut Verwaltungsvorlage „eine partnerschaftliche Ansiedlungsstrategie mit einen gemeinsamen festgelegten Nutzungskonzept, einem frühzeitigen Austausch von Informationen und Mitsprachereglungen insbesondere bei der Ansiedlung von Unternehmen“. Vor allem der Mittelstand der Region soll gestärkt und Arbeitsplätze erhalten werden. Zu den Aufgaben der kommunalen Arbeitsgemeinschaft gehören unter anderem „Abstimmung und Mitsprache bei der Vermarktung der Bauflächen, partnerschaftliche Förderung von Unternehmen und gemeinsame Erarbeitung von übergreifenden Entwicklungsbausteinen wie Artenschutz und Verkehr“.