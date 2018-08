Stadt kontrolliert

Nur bis 14 Jahre: Ein Schild weist am Bolzplatz in Walberberg auf die Altersbeschränkung hin.

Bornheim-Walberberg. Auf dem Bolzplatz in Walberberg dürfen nur Kinder bis 14 Jahre spielen. Das wird auch kontrolliert und gegebenenfalls spricht die Verwaltung sogar Verwarnungen aus.

Christina Gutierrez kann die Angelegenheit nicht nachvollziehen. Seit Jahren spielten ihr Bruder und seine Freunde, aktuell sind alle 14 beziehungsweise 15 Jahre alt, auf dem Bolzplatz in Walberberg Fußball, berichtet sie im sozialen Netzwerk Facebook. „Seit Neuestem ist es so, dass sie sich nicht mal mehr dort aufhalten dürfen, selbst wenn sie mit den jüngeren Kids dort spielen“, schreibt sie weiter.

Laut Gutierrez hat das Ordnungsamt darauf verwiesen, dass der gesamte Spielplatz nur für Kinder bis 14 Jahren zugelassen sei. „Hier werden dann Personalien aufgenommen und Verwarnungen ausgesprochen“, führt sie weiter aus – und kann das nicht verstehen. „Dort wird lediglich gespielt und kein Müll oder sonst was hinterlassen. Dass die Geräte nur für die jüngeren Kinder sind, ist richtig und verständlich, aber der Bolzplatz?“, fragt sie sich.

Verwarnungen nur bei Verdacht auf Ruhestörung oder Vermüllung

Rainer Schumann von der Pressestelle der Stadt Bornheim bestätigt die Tatsache auf Anfrage des General-Anzeigers. Das gesamte Areal – also sowohl der Spiel- wie auch der Bolzplatz – sei nur für Kinder bis 14 Jahre zugelassen, und das auch nur zwischen 8 und 20 Uhr. In der Tat weisen entsprechende Schilder an verschiedenen Stellen darauf hin. Der Ordnungsdienst würde kontrollieren, so Schumann weiter. Personalien aufgenommen oder Verwarnungen ausgesprochen würden allerdings nur, wenn ein Verdacht auf Ruhestörung oder Vermüllung bestehe.

Die Spiel- und Freizeitfläche an der Ecke Frongasse/Kitzburger Straße wurde bekanntlich Ende Juni nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wieder neu eröffnet. Zahlreiche Ehrenamtliche hatten monatelang gearbeitet, um das Areal in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.