Nelkenstraße in Waldorf

BONN. Ein aufmerksamer Nachbar hat am Dienstagnachmittag einen oder mehrere Einbrecher in Bornheim-Waldorf überrascht. Die Täter konnten aber fliehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.06.2018

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Dienstag in der Nelkenstraße in Bornheim-Waldorf einen oder mehrere Täter offensichtlich bei einem Einbruch gestört. Wie die Polizei mitteilt, hörte der Mann gegen 17.30 Uhr verdächtige Geräusche in einem Nachbarhaus. Als er durch eine offenstehende Terrassentüre des betroffenen Hauses nachsah, stellte er fest, dass die Zimmer im Haus offensichtlich durchwühlt worden waren. Der Nachbar alarmierte die Polizei.

Die stellte vor Ort fest, dass der oder die Unbekannten offensichtlich ein Fenster im Gartenbereich gewaltsam aufgehebelt hatten und so in das Haus gelangten. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der oder die Einbrecher durch die Nachschau des Nachbarn gestört wurden und dann durch die Terrassentüre flüchteten. Ob sie Beute machten ist noch unklar.

Da eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei ergebnislos verlief bitten die Beamten mögliche Zeugen um Hinweise unter 0228/150. Eine Personenbeschreibung liegt allerdings nicht vor.