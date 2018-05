Einsatz in Bornheim-Roisdorf

Bornheim. Viel Rauch um fast nichts: Angebranntes Essen auf einem Herd hat am Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Bornheim-Roisdorf gesorgt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.05.2018

Rund 50 Kräfte der Feuerwehr waren gegen 16.45 Uhr zu dem Feuer in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bonner Straße ausgerückt. Der Brand war durch vergessenes Essen auf einem Herd ausgelöst worden, teilte Helmut Ost, stellvertretender Wehrleiter in Bornheim, auf GA-Anfrage mit.

Nach rund 20 Minuten konnten die Kräfte wieder abrücken, nachdem das Feuer gelöscht werden konnte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.