Bornheimer Geschichte

BORNHEIM-ROISDORF. Kurgäste flanierten um 1840 durch den heutigen Bornheimer Ortsteil. Wie sich dieser von einem Ort mit Sauerbrunnen zu einem zeitweise beliebten Kurort entwickelte, beschreibt Ernst Gierlich im Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises.

Unter dem Titel „Der Roisdorfer Mineralbrunnen“ schreibt Ernst Gierlich, Gründer und Vorsitzender des Vereins „Heimatfreunde Roisdorf“ über die Entwicklungen rund um den Brunnens und seine Bedeutung für den Ort.

„Die entscheidende Stunde des Sauerbrunnens“, der bereits in römischer Zeit ab etwa 100 nach Christus genutzt worden sei, schlug im Jahre 1774, führt Gierlich aus: Da nämlich untersuchte der Duisburger Medizinstudent Franz Wilhelm Kauhlen die Quelle mineralogisch und pries in seiner Dissertation den gesundheitlichen Wert des Roisdorfer Wassers.

„In dieser Zeit, in der sich Mineralwasser als Heilmittel einer zunehmenden Wertschätzung erfreute, versprach ein geschickt vermarkteter Brunnen einen erheblichen Gewinn abzuwerfen“, erläutert Gierlich, warum sich der Alfterer Altgraf Johann Franz Wilhelm zu Salm-Reifferscheidt-Dyck, zu dessen Gütern der Brunnen zählte, nicht lange nach „kapitalkräftigen Investoren“ umsehen musste, die den Brunnen anpachteten.

Und tatsächlich stellte sich rasch Erfolg ein: Wie der Historiker berichtet, gedieh vor allem der Export in Richtung Niederrhein und Holland und von dort aus nach England und Übersee, aber auch in östliche Richtung bis nach Russland. Zudem kam bereits reger Kurbetrieb rund um die Quelle auf: „Der Sauerbrunnen entwickelte sich zum beliebten Ausflugsziel der Bonner und Kölner Bevölkerung, die das Wasser an der Quelle selbst genießen wollte – wie zum Beispiel der Familie des Sängers am kurfürstlichen Hof, Johann van Beethoven“, schreibt Gierlich.

Der neue Pächter baute den Kurbetrieb aus

Zu seiner – wenn auch kurzzeitigen – größten Blüte sollten den Roisdorfer Brunnen jedoch die Pläne von Gerhard Freiherr von Carnap bringen, heißt es im Jahrbuch. Dieser übernahm die Pacht des Brunnens ab 1837 für gleich hundert Jahre. Der ehrenamtliche Bürgermeister der Bürgermeisterei Waldorf und Abgeordnete der rheinischen Ritterschaft im Provinziallandtag betrieb laut Gierlich „mit großer Energie“ den weiteren Ausbau der Abfüll- und Versandanlagen sowie des Kurbetriebs.

Spätestens ab 1841 fungierte dabei der Kölner Kaufmann Hermann Maria Hons wohl nicht nur als Administrator des Brunnens, sondern auch als Mitinhaber des Geschäfts. Die Verkaufszahlen stiegen: Setzte man 1835 nur 70 000 Krüge Mineralwasser ab, waren es 1841 schon 370 000 ganze und 30 000 halbe Krüge. Agenten wirkten in größeren Städten, der Versand nach Übersee lebte wieder auf – ebenso wie der Kurbetrieb.

Waren 1835 keine Kurgäste zu verzeichnen, wurde die Heilquelle 1836 laut einem Vermerk, den Gierlich zitiert, „fast den ganzen Sommer hindurch von Kurgästen besucht, welche den wohlthätigen Einfluss des angenehm ländlichen Aufenthaltes und der damit verbundenen Brunnenkur zu rühmen finden.“ Neben Wochenendbesuchern zählte man in diesen Jahren bis zu 80 Gäste, die teils mehrere Wochen blieben. 1838 wurden die Unterkünfte bereits knapp.

Noch mehr Aufschwung erhoffte man sich von der Anbindung an die Strecke der 1844 eröffneten Bonn-Cölner-Eisenbahn, deren Bau von Carnap maßgeblich mitbetrieb, schreibt Gierlich weiter: „Er erreichte, dass die erste Haltestelle nach dem Bonner Stationsgebäude nicht im benachbarten Bornheim, oder, wie zunächst geplant war, am Roisdorfer Herseler Weg eingerichtet wurde, sondern dort, wo die vom Mineralbrunnen ausgehende Brunnenallee auf die Bonner Landstraße stieß.“

Auch ein Kurhaus und Unterkünfte wurden errichtet

Mit Blick auf weitere zu erwartende Gäste entstanden in den frühen 1840er Jahren in der Nähe des neuen Stationsgebäudes auch ein Kurhaus sowie ein Kurhotel und „einige für Fremdenbesuch eingerichtete Häuser“, so Gierlich. Von dem „repräsentativen architektonischen Ensemble“ sei aber heute leider nichts mehr erhalten. Zudem verlief vom Kurhaus zum Mineralbrunnen „eine von Linden beschattete Allee durch die mit Springbrunnen, Tempeln mit Affen und ähnlichem Zierrat versehene Anlage“, schreibt der Historiker. „Zur Abwechslung für die Kurgäste veranstaltete man Kahnpartien, Freibaden und Angelfischerei auf beziehungsweise im Brunnenweiher.“ Zudem gab es sonntags erste Konzerte.

Zum Kurortkonzept gehörte laut Gierlich auch die Roisdorfer Wolfsburg, die ebenfalls in Carnaps Besitz war und die sich bald als Ausflugslokal mit eigener Restauration großer Beliebtheit erfreute. Prominente Besucher seien der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm sowie der Bonner Professor Ernst Moritz Arndt gewesen, der das Roisdorfer Wasser als eines „von altem, verdientem Gebrauch und Ruf“ gelobt haben soll.

Zwist gab es mit den Roisdorfer Bürgern

Zum Knatsch kam es derweil mit der Roisdorfer Bevölkerung: Die betrachtete den Mineralbrunnen nämlich als Gemeineigentum. Wie im Jahrbuch geschildert, verkauften einige Roisdorfer das von ihnen dort abgefüllte Wasser sogar auf eigene Rechnung – mit falschem Siegel. So sperrte Administrator Hons den Brunnen durch eine Mauer ab, Gemeindevorsteher Heinrich Tönnessen hingegen forderte den freien Zugang zur Quelle. Trotz gegenseitiger Drohungen einigte man sich aber schließlich doch friedlich: „Den Roisdorfern blieb der Zutritt zur Brunnenstube gestattet, wenn auch unsaubere Gefäße nicht geduldet wurden – und natürlich auch nicht das Abfüllen zum Verkauf“, so Gierlich.

Die Zeiten Roisdorfs als Kurort sollten allerdings nur kurz währen: „Der Kurbetrieb blieb letztlich ein Zuschussgeschäft, der zunehmenden Konkurrenz durch neu erbohrte Quellen in noch reizvolleren Gegenden konnte man sich nicht erwehren“, erläutert der Historiker. 1850 ging das Kurhaus an die Bank über, und man verlegte die Lederfabrik von Franz Wilhelm Gammersbach aus Miel dorthin. Der Roisdorfer Brunnen fiel wieder an den Fürsten von Salm-Reifferscheidt-Dyck zurück.

Auch ein erneuter Versuch des Waldorfer Bürgermeisters Anton Dengler, Roisdorf in den 1880er Jahren zu einem Kurbad umzugestalten, kam über erste Planungen nicht hinaus, schreibt Gierlich: „Die Zukunft waren eben die Förderung des Mineralwassers in industrieller Weise und der Versand, der bequem über den nahe gelegenen vormaligen Kurbahnhof abgewickelt werden konnte.“

Heute ist die Roisdorfer Quelle im Besitz des Kölner Familien-Getränkebetriebes Boecken, die das „Roisdorfer Original“-Mineralwasser vertreibt. Auch wenn sich die Kurortpläne des 18. und vor allem 19. Jahrhunderts nicht erfüllt hätten, so hätten „die von engagierten Unternehmerpersönlichkeiten getroffenen Maßnahmen“ den Ort doch bis heute entscheidend geprägt, schließt Gierlich seinen Beitrag: „Ohne seinen Brunnen ist Roisdorf auch in Zukunft gar nicht denkbar.“