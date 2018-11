Bornheim-Waldorf. Bürgermeister Wolfgang Henseler proklamierte die 13-Jährige beim Seniorennachmittag im „Dorfbrunnen“. Dort überzeugt die Tollität direkt mit ihrer ersten Rede, die sie in Mundart hielt.

Von Susanne Träupmann, 16.11.2018

Ein wenig aufgeregt war Alina Baudach schon vor ihrem ersten Auftritt als Waldorfer Kinderprinzessin in der Gaststätte „Zum Dorfbrunnen“. Beim Seniorennachmittag des Ortsausschusses (OAS) wurde die 13-Jährige am Mittwoch als Tollität Alina I. von Bürgermeister Wolfgang Henseler proklamiert. Regieren wird sie in der Session 2018/19 unter dem Motto „Met Hätz un Danz schwing ich met üsch durch d'r Karneval“.

Durch das Programm führte der neue Ortsausschuss-Vorsitzende Markus Endbergs, der seinem Amtsvorgänger Peter Schumacher für dessen 20-jähriges Engagement mit einem Saunagutschein dankte. Liedvorträge steuerten die Städtische Kita „Flora“, die Nikolaus-Schule Waldorf und der katholische Kindergarten St. Michael bei. Begeisterten Applaus erhielten auch die kleinen, mittleren und großen Funken des TSC Rot-Weiß Waldorf, die Tänze zeigten, sowie Benny Meurer mit seinem Happy Sound Express. Der Höhepunkt war aber ganz klar die Proklamation.

Schon länger hatte Alina Baudach, die in Dersdorf wohnt, den Wunsch, an der Spitze der Narren zu stehen. Nun hat er sich für die Achtklässlerin der Europaschule erfüllt. Jede Menge Unterstützung wird sie bei ihren Auftritten von ihrem Gefolge haben, das aus ihren Eltern Manuela und Bernd Baudach, Oma Barbara Baudach und den Schulfreundinnen Finja Forthmann (13), Matea Gómez (13), Charlotte Hegerath (13) und Lara-Marie Szameit (14) besteht. Ein Übriges tun ihre Brüder Dominik (17), Pascal (15) und Benedikt (7) – zumindest als Zuschauer. „Sie haben zu viel zu tun, um im Gefolge dabei zu sein“, so die Kinderprinzessin.

Zum Gefolge gehören ihre Eltern und Oma Barbara Baudach

In der Schule mag sie besonders die Fächer Kunst und Sport, während in der Freizeit Tanzen ganz oben steht. So ist sie mit dem TSC Brühl und ihrer Jazz & Modern Dance Group „Move On“in Hamburg Norddeutscher Meister geworden und nimmt Anfang Dezember an der Weltmeisterschaft in Polen teil. Außerdem hört sie gerne Musik und trifft sich mit Freunden. Für Bürgermeister Henseler ist diese Session eine ganz besondere. „Denn im Stadtgebiet haben wir mit acht Tollitäten ein Rekordergebnis. Da werden wir für den Tollitätentreff am 12. Februar 2019 in der Herseler Rheinhalle die Bühne noch erweitern müssen“, sagte der Verwaltungschef, als er Alina I. den Schlüssel zur närrischen Macht überreichte.

Souverän hielt diese ihre erste Rede in Mundart. Zu den ersten Gratulanten gehörten neben Ortsvorsteherin Helga Bandel auch der Vater des erkrankten Godorfer Prinzen Paul I., Prinz Chris und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Walti vom Dreigestirn Hemmerich/Rösberg, Kinderprinzessin Hanna I. aus Sechtem, das Bornheimer Prinzenpaar Klaus I. und Astried I., Volker I. und Hildegard III. aus Merten sowie Moni I. und Melina I. aus Hersel-Uedorf. Damit die 13-Jährige ihre Aufgaben voller Energie meistert, hatte ihr der eine oder andere Süßigkeiten als Nervennahrung mitgebracht.