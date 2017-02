Feuerwehreinsatz in Roisdorf

In dem Roisdorfer Altenheim ist am Sonntag der Alarm losgegangen.

Roisdorf. Wegen eines angebrannten Brötchens musste am Sonntag die Bornheimer Feuerwehr ausrücken. Ein Bewohner eines Altenheims hatte das Brötchen in der Mikrowelle vergessen.

Zu einem Einsatz im Altenheim Maria Hilf in Bornheim-Roisdorf ist am Sonntag um 15.36 Uhr die Bornheimer Feuerwehr gerufen worden. Zum Glück gab es für die Wehrleute nichts zum Löschen. Der Bewohner einer Wohnung im ersten Obergeschoss hatte sich in der Mikrowelle ein Brötchen aufgebacken, dieses aber vergessen. So brannte das Brötchen an, Rauch quoll aus dem Gerät, worauf der Rauchmelder aktiviert wurde.

Über die hauseigene Brandmeldeanlage wurde die Rettungsleitstelle in Siegburg alarmiert. Etwa 30 Feuerwehrleute waren unter der Leitung von Helmut Ost im Einsatz. Der Bewohner ist wohlauf.