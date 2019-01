Feuerwehreinsatz in Walberberg

Bornheim. Die Feuerwehr ist am Dienstagmittag in die Domäne nach Walberberg ausgerückt. Aus einem geborstenen Abwasserrohr fließt stinkende Brühe in den Kindergarten der Lebenshilfe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.01.2019

Nachdem ein Abwasserrohr in der Domäne Walberberg geplatzt ist, fließt mit Fäkalien verunreinigtes Wasser durch die Kita "Brühler Ströpp". Die Feuerwehr ist im Einsatz.

In der ehemaligen Domäne Walberberg ist die Kindertagesstätte der Lebenshilfe Rhein-Erft-Kreis mit zwei Gruppen untergebracht. Die Hotelzimmer darüber werden von Schaustellern bewohnt. Nachdem ein Abwasserrohr, das von der ersten Etage durch das Gebäude führt, gerissen ist, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwilligen sind wegen der Fäkalien, die sich mit starkem Geruch in der Kita ausgebreitet haben, im Einsatz.