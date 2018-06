Betonmischer durchbricht Mittelleitplanke

WESSELING. Ein Unfall auf der A555 sorgt seit Freitagmorgen für lange Staus. In Höhe der Stadt Bornheim hat ein Betonmischer die Mittelleitplanke durchbrochen. Die Autobahn ist in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar.

Gegen 7.20 Uhr ist am Freitagmorgen ein Betonmischer auf der Autobahn A555 in Fahrtrichtung Köln durch die Mittelleitplanke gebrochen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer "ein internistisches Problem", weshalb es zu dem Unfall kam, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei Köln auf Anfrage mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, laut Angaben der Polizei ist er schwer verletzt. Weitere verletzte Personen gab es nicht.

Sowohl in Fahrtrichtung Bonn als auch in Fahrtrichtung Köln sind die linke und mittlere Spur zurzeit gesperrt. Die Räumung der Fahrbahn dauert nach Angaben der Polizei mindestens noch bis in den Nachmittag an. Bei dem Unfall ist Diesel ausgelaufen, zudem muss die Mittelleitplanke erneuert werden. Der Betonmischer wurde gegen halb zwölf geborgen.

