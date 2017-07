Die Anzeige an der Tankstelle am Hellenkreuz.

Bornheim. An der Tankstelle am Bornheimer Hellenkreuz war das System ausgefallen. Die Folge: Diesel, Super, Erdgas und Co. sollten 9,99 Euro kosten - pro Liter. Die Kunden blieben gelassen.

Von Ralf Palm, 28.07.2017

Wer kennt das nicht: auf dem Heimweg noch tanken, bevor der Feierabend beginnt. Denn speziell in den Abendstunden sind die Spritpreise – zur Freude vieler Berufstätiger – günstiger als tagsüber.

Sollte man meinen. Wenn für 46 Liter knapp 460 Euro zu zahlen sind, ist es mit der guten Laune beim Schnäppchenmachen jedoch schnell vorbei. Exakt 9,99 Euro sollten Diesel, Super, Erdgas und Co. am Mittwoch an der Total-Tankstelle am Bornheimer Hellenkreuz kosten. Doch für was die Anzeige warb, stellte sich schließlich als Systemausfall dar.

„Es dauert ein paar Minuten. Das hatten wir vorhin schon einmal“, erklärte der Kassierer. Dank seiner gelassen-zuvorkommenden Art reihten sich die Kunden geduldig in die Warteschlange ein, einer Mutter und ihrem Kind wurde der Schlüssel für die Toilette ausgehändigt, und dann behob er die Panne. Nach ein paar Minuten war der Tankspuk wieder vorbei. Die Rechnersysteme der Tankstelle wurden neu gestartet, und aus den 460 Euro wurden am Ende „nur“ knapp 60 Euro. Stellt sich die Frage, ob man am Ende 400 Euro gespart hat. Zumindest aber war der Feierabend gerettet und der Tank voll.

Und der Ärger? Verflogen, denn der Mitarbeiter der Tankstelle hat es verstanden, den Systemausfall gut zu überbrücken. So geht Kundenservice.