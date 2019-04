Von eigenem Traktor überrollt

Bornheim. In Bornheim-Roisdorf ist am Donnerstag ein 82-jähriger Traktorfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Als er aus seinem abgestellten Traktor aussteigen wollte, rollte dieser los und erfasste den Senior.

Von Sebastian Fink, 18.04.2019

Ein 82-jähriger Traktorfahrer erlitt am Donnerstagvormittag lebensgefährliche Verletzungen, als er von seinem eigenen Fahrzeug erfasst wurde. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Mann gegen 10.40 Uhr seinen Traktor auf der abschüssigen Straße "Ehrental" in Bornheim-Roisdorf ab. Als er aussteigen wollte, setzte sich der Traktor jedoch den Berg hinab in Bewegung und erfasste dabei den 82-Jährigen.

Dieser geriet unter den Traktor und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Bonn gebracht. Bei der Rettungsaktion kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Dieser brachte den Notarzt zum Einsatzort, der den 82-Jährigen dann im Rettungswagen zum Krankenhaus begleitete.