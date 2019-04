Festnahme in Bornheim

Bornheim. Falsche Polizisten hatten es am Dienstag auf das Vermögen einer 64-Jährigen in Widdig abgesehen. Die aber durchschaute das falsche Spiel und lockte die Täter in eine Falle.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.04.2019

Falsche Polizeibeamte haben erneut für einen Einsatz der Polizei in der Region gesucht. Wie die Polizei mitteilt, attackierten diese seit Dienstagmittag mit unterdrückter Rufnummer eine 64 Jahre alte Frau in Bornheim-Widdig auf ihrem Festnetzanschluss. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und teilten der Frau mit, dass in ihrer Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien und nun auch ihr Vermögen in Gefahr sei.

Um dieses zu sichern, so die vermeintlich hilfsbereiten Männer, würde die Polizei es verwahren. Der 64-Jährigen aber war schnell klar, dass es sich bei den Anrufern keineswegs um echte Polizisten handelte. Sie gaukelte vor, den Plänen der falschen Polizisten zu folgen und kontaktierte gleichzeitig die echte Polizei, die am Dienstagabend zuschlug.

Dann nämlich kam der von den falschen Polizisten angekündigte Kollege zur Wohnung der Frau, um Bargeld und Goldmünzen abzuholen. Die Fahnder nahmen den 23-Jährigen, der nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, fest.

Der geschilderte Anruf war nach Auskunft der Polizei nicht der einzige am Dienstag. "Die Bonner Polizei registrierte eine Vielzahl von entsprechenden Anrufen in den Bereichen Bornheim und Königswinter", heißt es in einer Mitteilung. Die Ermittler prüfen daher auch, inwieweit der Festgenommene möglicherweise auch für weitere Betrugsversuche falscher Polizisten mit verantwortlich sein könnte.

Die Polizei arbeitet zudem daran, die hinter den "Abholern" steckenden kriminellen Strukturen der falschen Polizisten weiter aufzudecken.