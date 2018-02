Zwei Polizeieinsätze am Dienstag

Bornheim-Merten. In Bornheim-Merten soll ein Mann wiederholt seine Nachbarschaft terrorisieren. Der 58-Jährige ist polizeibekannt, am Dienstagmorgen sorgte er für gleich zwei Einsätze.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.02.2018

Die Polizei ist gleich zweimal am Dienstagmorgen in die Silcherstraße nach Bornheim-Merten Heide ausgerückt. Zunächst wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung, später dann wegen einer Sachbeschädigung alarmiert. Grund war in beiden Fällen ein 58-jähriger Mann, der polizeibekannt und schon zuvor bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte auffällig geworden ist.

Nachdem die Polizei gegen 2 Uhr ausrückte, wurde der Mann vorläufig in Gewahrsam genommen. Am Morgen wurde er jedoch wieder entlassen, so Polizeisprecher Robert Scholten auf GA-Anfrage. Um kurz nach 9 Uhr ging dann ein weiterer Notruf wegen einer Sachbeschädigung ein, eine Wäscheleine wurde zerschnitten. Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt rückten aus, der Mann konnte jedoch in seiner Wohnung bleiben.

Der 58-Jährige ist der Polizei wegen verschiedener Vorfälle bekannt. Er war bereits wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verkehrsdelikten, Trunkenheitsfahrten sowie Fahren ohne Führerschein auffällig geworden, erklärte Scholten. Nach GA-Informationen soll er am vergangenen Karnevalswochenende zweimal Unfallflucht begangen haben. Zu diesen beiden Fällen äußerte sich die Polizei nicht, die Ermittlungen würden dazu andauern.

Nach GA-Informationen soll der 58-Jährige die Nachbarschaft schon seit längerer Zeit terrorisieren. Ein 62-jähriger Anwohner, sagte dem GA: "Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin aber auch sehr enttäuscht von Polizei und Ordnungsamt. Der Typ ist eine Gefahr für andere Menschen und Umwelt. Die Behörden lassen den trotzdem einfach frei rumlaufen."

Gewaltdelikte soll der Mann jedoch bislang nicht begangen haben, so Scholten. Er sagt aber auch: Wenn Bürger sich bedroht fühlen, sollen sie direkt den Polizeinotruf 110 wählen. Die Polizei sei weiterhin in Alarmbereitschaft.