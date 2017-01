Fahrt zum Umspannwerk Sechtem

31.01.2017 BORNHEIM. Rund 400 Tonnen wiegt der Transformator, der im Umspannwerk Sechtem zum Einsatz kommen soll. Seit Dienstagmorgen wurde der Transport der mehr als 12 Meter langen Maschine vorbereitet. Für die Verantwortlichen eine besondere Herausforderung.

Premiere hatte am Dienstagmorgen auf dem Roisdorfer Bahnhof ein ungewöhnlicher Schwertransport: Gegen 8 Uhr hatte das Umsetzen eines rund 400 Tonnen schweren Transformators von einem sogenannten Tragschnabelwaggon, eine Art Tieflader auf 32 Achsen, in den der Trafo quasi eingehängt wird, auf zwei Spezialstraßenfahrzeuge begonnen. Auftraggeber der Aktion ist Amprion, ein Netzbetreiber, der den Trafo in ihrer Umspannanlage in Sechtem einsetzen möchte.

Am Mittag sollte das Umsetzen des Transformators, der bei der Firma Alstom in Mönchengladbach für die Umspannanlage in Sechtem produziert wurde, beendet sein. Gegen 22 Uhr am Dienstag, so hoffen die Organisatoren, kann der Schwertransport auf der Straße Richtung Sechtem rollen. Dazu wird das rund 65 Meter lange Gespann von der Polizei begleitet werden.

Wie Andreas Preuß, Pressesprecher von Amprion, mitteilte, mussten wegen der Überfahrt über eine Brücke des Alfter-Bornheimer Bachs die Achslasten von jeweils 21,5 auf 18,75 Tonnen verringert werden. Dies geschehe durch ein zusätzliches Modulfahrzeug mit sechs Achsen, „welches unter den Transformator angebracht werden muss", so Preuß.

Schwertransporter in Bornheim Foto: Axel Vogel

Für den Auf- und Abbau des Modulfahrzeuges werden etwa zwei Stunden benötigt. „Bei der Überfahrt wird das Bauwerk zusätzlich durch eine Messung des Tüv Rheinland auf eine eventuelle Durchbiegung überwacht“, so Preuß weiter. Die Fahrstrecke von der Trafoumladestelle bis zur Umspannanlage Sechtem beträgt etwa zehn Kilometer, die Fahrzeit schätzten die Verantwortlichen auf vier bis fünf Stunden. Geht alles gut, hofft Rinza gegen 2 Uhr am Mittwochmorgen die Umspannanlage in Sechstem erreicht zu haben. (Axel Vogel)