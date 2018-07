Löschversuch

Hersel. Bei einem Kellerbrand in Hersel ist am Dienstag ein Bewohner verletzt worden. Er hatte versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Von Anne Wildermann, 17.07.2018

Zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus an der Kleinstraße in Hersel ist am Dienstag kurz nach 9 Uhr der Tagesdienst der Löschgruppen Widdig, Hersel, Roisdorf und Bornheim gerufen worden. Laut Wolfgang Breuer, Leiter der Bornheimer Feuerwehr, waren insgesamt 30 Einsatzkräfte vor Ort, inklusive einer Drehleiter aus Bornheim, die bis etwa 11 Uhr den Brand löschten. „Als wir eintrafen, war ein 38-jähriger Bewohner gerade dabei den Brand, der im Heizungsbereich des Kellers ausgebrochen ist, mit einem Gartenschlauch zu löschen. Dabei zog er sich starke Verbrennungen zu“, sagte Breuer auf GA-Anfrage. Mit einem Helikopter kam der Mann in ein Krankenhaus.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach einer ersten Schätzung bilanzierte Breuer den Schaden auf etwa 50.000 bis 60.000 Euro.