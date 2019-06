Bahnhof in Bornheim-Sechtem

Auf dem diesem Gleis am Bahnhof Bornheim-Sechtem ist ein 23-Jähriger von einem durchfahrenden IC tödlich erfasst worden.

Bornheim. Ein junger Mann ist in der Nacht vom Freitag auf Samstag auf dem Gleis 1 des Bahnhofs Bornheim-Sechtem von einem IC tödlich erfasst worden. Die Polizei geht bisher nicht von einem Selbstmord, sondern einem tragischen Unfall aus.

Von Axel Vogel, 22.06.2019

Mit drei Löschgruppen musste die Bornheimer Feuerwehr in der Nacht vom Freitag auf Samstag zum Bahnhof in Sechtem ausrücken. Wie Feuerwehrsprecher Ulrich Breuer mitteilte, war ein junger Mann auf Gleis 1 des Bahnhofs von einem IC erfasst und getötet worden. Um kurz nach Mitternacht sei die Feuerwehr alarmiert worden, so Breuer weiter.

Über eine Stunden lang habe der betroffene Zug dann auch mit den Fahrgästen im Bahnhof Sechtem stehen bleiben müssen. Wie es genau zu dem Todesfall kommen konnte, ist noch nicht klar: „Zum Hergang können wir noch nichts sagen, die Ermittlungen dauern noch an“, sagte am Freitagmittag eine Sprecherin der zuständigen Bundespolizei in Hangelar. Sie bestätigte aber, dass „es sich um einen 23 Jährigem Mann handelt, der verstorben ist".

Die Zugstrecke hätte für rund anderthalb Stunden gesperrt bleiben müssen. Wie der GA erfuhr, soll es sich bei dem Geschehen aber eher nicht um einen Selbstmord handeln, sondern um einen höchst tragischen Unfall.