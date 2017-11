Hersel. Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Überfall auf einen 23-Jährigen Radfahrer am Herseler Rheinufer. Vier Jugendliche hatten den Mann mit einer Soft-Air-Pistole bedroht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.11.2017

Am Herseler Lehrpfad wurde am Montagabend ein 23-Jähriger mit einer Schusswaffe überfallen. Der Polizei zufolge war der Mann gegen 22.10 Uhr auf seinem Fahrrad unterwegs, als sich ihm vier maskierte Jugendliche in den Weg stellten. Die Gruppe bedrohte den Radfahrer mit einer Soft-Air-Pistole und forderte zunächst das Bargeld des Mannes.

Die Verdächtigen hielten den 23-Jährigen fest und tasteten ihn ab. Sie nahmen das Handy des Opfers und flüchteten anschließend über den Leinpfad in Richtung Wesseling.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte die Täter jedoch noch nicht ergreifen. Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 17 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Sie waren von schmaler Statur und sprachen akzentfreies Deutsch. Bei dem Überfall waren sie Polizeiangaben zufolge dunkel gekleidet und mit Kapuzen und Halstüchern maskiert. Eine Person trug ein Halstuch mit einem Totenkopf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wem zur Tatzeit am Herseler Rheinufer etwas aufgefallen ist, sollte sich bei der Ermittlern unter der Telefonnummer 0228/150 melden.