Unfall in Bornheim-Rösberg

Bornheim. Bei einem schweren Unfall bei Roisdorf wird ein 19 Jähriger schwer verletzt und ein religiöses Kleinbauwerk zerstört. Das Bauwerk war bereits bei einem früheren Unfall einmal zerstört worden und muss auch dieses Mal wieder komplett neu aufgebaut werden.

Von Axel Vogel, 21.03.2017

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Dienstag Morgen an der Metternicher Straße bei Rösberg: Wie die Polizei mitteilte, war ein 19 Jahre alte Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen ein Heiligenhäuschen am Seitenrand geprallt. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Dass Heiligenhäuschen wurde bei dem Unfall völlig zerstört.

Nachdem, was die Polizei bislang weiß, war der 19-Jährige gegen 7.30 Uhr mit seinem Kleinwagen auf der Metternicher Straße in Richtung Rösberg unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannter Ursache hatte er dann nach Auskunft der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam nach rechts von der Straße und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen das Heiligenhäuschen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das demolierte Fahrzeug wieder zurück die Fahrbahn und kam dort zum Stehen.

Anders als zunächst gemeldet, war der 19-Jährige bei dem Unfall nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Dass wusste Wolfgang Breuer, Chef der Bornheimer Feuerwehr, zu berichten. Insgesamt waren rund 20 Wehrleuten zu dem Unfall nach Roisberg angerückt. Laut Breuer sei aber seine patientenschonende Rettung des Mannes erforderlich geworden, weshalb die Einsatzkräfte auch das Dach sowie Holme des Unfallautos hätten entfernen müssen. Anschließend brachte ein Rettungswagen den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls musste die Metternicher Straße über zweieinhalb Stunden gesperrt bleiben, erst um 10.10 Uhr konnte die Polizei die Strecke wieder frei geben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, so die Polizei weiter.

Was jetzt aus dem Heiligenhäuschen wird, von dem nur noch die Grundmauern stehen, ist die große Frage in Rösberg. Schließlich hatte das kleine Bauwerk in der Vergangenheit schon einmal auf höchst tragische Art und Weise von sich reden gemacht. So weiß Ortsvorsteher Peter Tourné von einem ähnlichen Unfall zu berichten, der schon längere Zeit zurückliegt. Seiner Aussage nach soll sich das Ganze an Karneval 1983 ereignet haben. Damals soll ebenfalls ein Auto gegen ein religiösen Kleinbauwerk gefahren sein, das 1983 an der Metternicher Straße gestanden hatte.

Wie Tourné weiter zu berichten wusste, „starben 1983 bei dem Unfall zwei junge Leute, die auch auf dem Rösberger Friedhof beerdigt sind.“ Nach dem Unfall habe man das zerstörte Bauwerk damals wieder aufgebaut, und zwar auch mit noch unversehrt gebliebenen Teilen des vorherigen Baus, Gleiches könnte jetzt wieder geschehen, hofft Tourné. „Dafür werde ich mich auf jeden Fall einsetzen.“ Eigentümer des nicht denkmalgeschützten Heiligenhäuschens ist nach Auskunft der Stadtsprecherin Susanne Winkler die „katholische Kirchengemeinde Sankt Markus Fabrikfonds“ in Rösberg.

