Angeklagter in Bonn verurteilt

01.02.2017 Bonn/Bornheim. Ein 34-jähriger Barkeeper aus Bornheim ist von der Bonner Jugendschutzkammer zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hat eine 15-Jährige nach einer Party vergewaltigt. Der Mann bat das Mädchen mehrfach, nicht die Polizei einzuschalten.

„Es ist so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann“, sagte der Vorsitzende der Bonner Jugendschutzkammer, Wolfgang Schmitz-Justen. Für die Vergewaltigung einer 15-Jährigen haben die Richter am Dienstag einen 34-jährigen Barkeeper aus Bornheim zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Dass der Schuldspruch nicht höher ausfiel, habe vor allem zwei Gründe: Zum einen sei nicht ausgeschlossen, dass der Angeklagte durch den Konsum einer ganzen Flasche Whisky bei der Tat eingeschränkt schuldfähig war. Zu seinen Gunsten werteten die Richter auch, dass er nicht noch mit „Dreck“ nach dem Mädchen geworfen habe. Schmitz-Justen: „Sonst wären es sicherlich sechs Jahre geworden.“

Der Angeklagte hatte sich im Prozess auf einen Filmriss berufen und behauptet, dass er sich nicht mehr an die Nacht zum 20. Februar 2016 erinnern könne. In seiner Bornheimer Wohnung hatte sich – wie berichtet – eine Clique junger Leute wiederholt getroffen, um „abzuhängen“. An jenem Abend hatte die 15-Jährige sich mit Kopfschmerzen zurückgezogen und war in dem Bett des Angeklagten eingeschlafen.

Später, als die Freunde bereits gegangen waren, hatte der Barkeeper die Situation ausgenutzt, das Mädchen geweckt, ihre Arme fixiert und sie mehrfach vergewaltigt. Schließlich hatte er ihr auch eine Ohrfeige gegeben, damit sie still ist und sich weiter fügt. Schmitz-Justen: „Für das Mädchen eine furchtbar lange Tortur.“

Der Angeklagte habe gewusst, dass er „was Schlimmes gemacht hat“, hieß es im Urteil. Immerhin hatte er die 15-Jährige mehrfach gebeten, nicht die Polizei einzuschalten. Auch hatte er ihr Geld angeboten. Für das Mädchen eine weitere Demütigung: „Ich fühlte mich wie eine Nutte.“

Der Gewaltakt hat die 15-Jährige aus der Bahn geworfen, berichtete der Vorsitzende. Sie habe Albträume, selbstzerstörerische Tendenzen, auch Essprobleme. In einer Lebensphase, wo ein junger Mensch ins Leben aufbreche, müsse sie sich „mit einer schweren Verletzung ihrer Person rumschlagen“. Die Staatsanwältin hatte zuvor vier Jahre Haft gefordert. Das aber war der Kammer „zu wenig“. (Ulrike Schödel)