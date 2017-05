Ausstellung im Rathaus Bornheim

Bornheim. Von gegenständlich bis abstrakt: 13 Künstler zeigen in der Bürgerhalle des Bornheimer Rathauses ihre Werke. Einmal in der Woche malt die Gruppe unter Anleitung von Maria Dierker im Kunsthof Merten.

Von Mareike Hengstermann, 05.05.2017

Wenn die Blumenbilder und abstrakten Werke im Bornheimer Rathaus eines sind, dann farbig. „Verrückt nach Farben III“ lautet denn auch das Motto der Ausstellung in der Bürgerhalle. Zu sehen sind Arbeiten aus Acrylfarbe, Mischtechniken auf Papier sowie Aquarellfarben auf Leinwänden.

Die römische Zahl III steht für die dritte Auflage der Werkschau von Ruth Frohn, Gerd Heck, Petra Küchenmeister, Edeltrud Schenk, Hedy Steinfeld und Carrie Wagner nach den Jahren 2014 und 2015. Dieses Mal kommen noch sieben Malerinnen hinzu: Marina Bales, Beate Erdelen, Marina, Yuna und Yvonne Fiebelkorn, Heidi Hamm und Brunhild von Local.

Bis Freitag, 12. Mai, präsentieren die 13 Künstler Bilder, die in den Jahren 2015/16 entstanden sind. Einmal in der Woche malt die Gruppe unter der professionellen Anleitung von Maria Dierker im Kunsthof Merten. Maria Dierker beendete 2000 ihr Studium in Malerei und Grafik am Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie in Bochum und gibt seit Jahren verschiedene Malkurse.

„Ich bin sehr stolz auf meine Schüler und sehe bei jedem eine künstlerische Entwicklung“, so Dierker. Die Bilder von Beate Erdelen beispielsweise entwickelten sich von realistischer Präzision zu freieren, abstrakteren Werken. Maria Dierker ging in ihrer Rede auf die besonderen Merkmale der einzelnen Künstler und ihrer Werke ein. Bürgermeister Wolfgang Henseler dankte den Protagonisten für die Farbe, die sie ins Rathaus brächten. Heidi Hamm sorgte mit ihrer Gitarre für Musik. Zu hören waren „Ich lieb' den Frühling“ und „Der Mai ist gekommen“. Bei den Besuchern der Vernissage fanden die Bilder viel Anklang. Bereits nach zehn Minuten war das Werk „Große Mohnblüte“ von Hedy Steinfeld verkauft.

Die Öffnungszeiten der Schau sind an die des Rathauses gebunden: Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr und freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr.