Wilder Müll

Bornheim-Roisdorf. Der Eigentümer der Wiese am Roisdorfer Gemüseweg muss für den Abtransport und die Entsorgung der mehr als 100 Altreifen aufkommen. Die Frist lief Ende 2017 aus.

Von Anne Wildermann, 25.01.2018

Die Altreifen auf der Wiese am Gemüseweg in Roisdorf sind Anfang des Jahres abtransportiert worden. Das teilte SPD-Ratsmitglied Harald Stadler jetzt mit. Es handelt sich dabei um mehr als 100 Exemplare, die dort seit zwei Jahren die Landschaft verschandelten (der GA berichtete).

„Der Eigentümer der Wiese ist den Anforderungen des Rhein-Sieg-Kreises nachgekommen und hat die Reifen innerhalb der gesetzten Frist von einer Entsorgungsfirma abholen lassen“, sagte Rita Lorenz, Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises, auf Anfrage. Die Frist zum Abtransport war bis Ende 2017 gesetzt. Ansonsten hätte der Besitzer der Wiese ein Zwangsgeld zahlen müssen.

Die Kosten für den Abtransport und für die fachgerechte Entsorgung trägt der Eigentümer, weil der ehemalige Pächter, der die Altreifen angeschafft hatte, dazu aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen nicht in der Lage ist. Vor genau zwei Jahren sorgte der wilde Müll für Ärger in Roisdorf und beschäftigte mehrere Behörden, darunter den Rhein-Sieg-Kreis und die Bezirksregierung Köln. Nach etlichen Briefwechseln schrieb Stadler Regierungspräsidentin Gisela Walsken persönlich an, weil noch immer niemand aktiv wurde. Er schickte ihr die gesamte Dokumentation inklusive Fotos.