Alfter-Volmershoven. Die Musical- und Theatergruppe für Kinder und Jugendliche zeigt in Volmershoven das Umwelt-Stück „SOS vom anderen Stern“. Die öffentliche Aufführung ist am 9. Juni.

Von Susanne Träupmann, 10.05.2018

In der Rolle des Eisbären fühlt sich Xeno richtig wohl. Konzentriert steht der Elfjährige in der Mehrzweckhalle Volmershoven und denkt an seinen Text. Er ist einer von 19 Jungschauspielern zwischen acht und 13 Jahren, die mit der Musical- und Theatergruppe für Kinder und Jugendliche seit September das Stück „SOS vom anderen Stern“ einstudieren. Jede Szene wird mehrmals geprobt, zwischendurch immer wieder unterbrochen von Stimm- und Bewegungsübungen. Denn bei den drei Aufführungen am 7., 8. und 9. Juni in der Halle soll alles perfekt sitzen: Text, Choreografie, Mimik und Gestik.

Schließlich haben die Protagonisten eine wichtige Botschaft: Sie wollen auf die Probleme der Umwelt hinweisen. So handelt „SOS vom anderen Stern“ von Außerirdischen, die auf der Erde landen und den Menschen helfen wollen, den Planeten zu erhalten

Schon 2015 wurde das Stück, das Jeanette Schroerlücke und Gisela Halfen, erste und zweite Vorsitzende des Alfterer Vereins, geschrieben haben, in der Grundschule Obere Grafschaft in Gelsdorf innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft für die Kinder der dritten und vierten Schuljahre präsentiert und 2016 dann mehrfach in der örtlichen Feuerwehrhalle aufgeführt. Damals allerdings mit anderen Darstellern. „Die Kinder, die jetzt dabei sind, sind alle Neulinge. Wir wollen unterschiedlichen Mädchen und Jungen die Möglichkeit geben, sich in der Darstellung zu üben und dabei mehr Sicherheit im Schauen, in der Gestik und Mimik zu erlangen“, erklärt Halfen.

Proben laufen seit September

Die Jung-Schauspieler, die begeistert zu den wöchentlichen Proben kommen, stammen nicht nur aus Alfter, sondern auch aus der Grafschaft. Denn Schroerlücke, die in Witterschlick wohnt, ist Leiterin der Grundschule Obere Grafschaft in Gelsdorf. Zu den Akteuren gehören unter anderem die Witterschlicker Alina und Jannick.

Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens und spielen die beiden Kinder, die mit ihrem Boot über den Laacher See paddeln und dabei eine gelandete Raumkapsel mit drei Außerirdischen aus einer anderen Galaxie entdecken. Von dem Trio erfahren sie, dass diese aus Unachtsamkeit ihren eigenen Planeten zerstört und als einzige überlebt haben. Zusammen begeben sie sich daraufhin auf eine Reise in verschiedene Länder, wobei die Erdlinge den Außerirdischen die Schönheit, aber auch die Probleme der Welt zeigen.

„Ich finde es einfach toll, in verschiedene Rollen zu schlüpfen“, meint Alina, die schon erste schauspielerische Erfahrungen bei einem Workshop des Freilichtwandertheaters Alfter gesammelt hat. Ihr Bruder Daniel (8) mimt einen Außerirdischen. „Mir gefällt, dass ich beim Spielen lauter sprechen muss und auch schon selbstbewusster geworden bin“, sagt er. Drei Mal zeigen die Jung-Mimen „SOS vom anderen Stern“, wobei die ersten beiden Termine Kindergärten und Schulen vorbehalten sind.

Die öffentliche Aufführung ist am Samstag, 9. Juni, 15 Uhr, in der Halle in Volmershoven, Auf dem Acker 16. Entsprechende Platzreservierungen werden bis Pfingstmontag, 21. Mai, per E-Mail unter musical-theatergruppe@web.de entgegengenommen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.