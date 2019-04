Vorfahrt missachtet

In Alfter ereignete sich am Abend ein Unfall.

Alfter. Durch die Missachtung der Vorfahrt prallte ein Wagen am Montagabend in Alfter gegen einen anderes Auto. Die Fahrerin eines Pkw musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.04.2019

Am Montagabend kam es in Alfter gegen 18.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Laut dem Pressesprecher der Löschgruppe Alfter, Michael Hesse, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Bahnhofsstraße/Stühleshof.

Ein roter Opel fuhr demnach auf der Vorfahrtsstraße entlang, als ein blauer Wagen die Vorfahrt missachtete und so beide Fahrzeuge kollidierten. In dem blauen Pkw befanden sich zwei Personen, bei der sich der Beifahrer leicht am Knie verletzte. Die Fahrerin des Opels wurde ins Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrtüchtig. Die Straße wurde vorübergehend auf einer Fahrspur gesperrt.